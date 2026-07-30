Unul dintre cele mai iubite filme ale anilor ’90 continuă ca serial. Alicia Silverstone își reia rolul care a făcut-o celebră

Platforma Paramount+ a comandat un serial continuare al filmului „Clueless”, unul dintre cele mai populare titluri ale anilor ’90, în care Alicia Silverstone, acum în vârstă de 49 de ani, va reveni în rolul emblematic lui Cher Horowitz.

Proiectul fusese dezvoltat inițial pentru platforma Peacock, la începutul lui 2025, însă în aprilie 2026 s-a aflat că serviciul de streaming a renunțat la el.

Potrivit unor surse citate de Variety, Paramount+ a comandat un prim sezon de șase episoade.

Filmările sunt programate să înceapă în 2027, la Los Angeles. Sursele mai spun că producția a depus documentația necesară la California Film Commission pentru a beneficia de stimulente fiscale oferite de stat.

Așa cum s-a anunțat anterior, acțiunea serialului va avea loc în prezent.

Potrivit descrierii oficiale, „îndrăgita Cher Horowitz (Alicia Silverstone), una dintre figurile emblematice din Beverly Hills, a reușit să pună multe lucruri în ordine în viața ei: are succes în afaceri și s-a adaptat rolului de mamă. Însă, odată ce fiica ei ajunge la liceu, Cher descoperă că a crește un adolescent o face să se simtă din nou complet «clueless» (dezorientată).”

Alicia Silverstone și Stacey Dash, în rolurile Cher Horowitz și Dionne, într-o scenă din filmul „Clueless”. Foto: All Film Archive / Paramount Pictures / Mary Evans Picture Library / Profimedia

Decizia Paramount+ de a comanda serialul are logică din mai multe puncte de vedere. Filmul „Clueless” a fost lansat în 1995 de Paramount Pictures, astfel că noua producție rămâne în portofoliul companiei, în loc să fie realizată pentru o platformă concurentă de streaming. Atunci când proiectul era dezvoltat pentru Peacock, Universal Television urma să fie coproducător. În noua formulă, serialul va fi realizat exclusiv de CBS Studios, companie deținută de Paramount.

Totodată, Paramount+ caută să își extindă oferta de producții adresate în special publicului feminin, după finalizarea fuziunii dintre Paramount și Skydance.

În această strategie se înscriu și alte proiecte comandate recent de platformă, precum drama juridică „Discretion”, cu Nicole Kidman și Elle Fanning, precum și miniseria „Fear Not”, în care joacă Anne Hathaway.

În România și aproape toate celelalte țări europene majoritatea producțiilor originale ale Paramount+ sunt difuzate în streaming de platforma SkyShowtime.

Un film devenit clasic

„«Clueless» se întoarce acasă”, a declarat Jane Wiseman, șefa diviziei de producții originale a Paramount+.

„În urmă cu 31 de ani, Cher Horowitz, interpretată de Alicia Silverstone, a cucerit publicul prin stilul ei inconfundabil, replicile inteligente și optimismul molipsitor, contribuind la transformarea filmului «Clueless» într-un succes de box office și într-un clasic al culturii pop.

Suntem deosebit de încântați că vom filma acest serial, așteptat de atât de mulți fani, la Los Angeles, omagiind astfel orașul care a avut un rol esențial în filmul original și investind, în același timp, în echipele și profesioniștii excepționali din industria locală”, a spus Wiseman.

Filmul „Clueless” a avut premiera în 1995 și este inspirat, într-o manieră liberă, din romanul „Emma” de Jane Austen.

Din distribuție au mai făcut parte Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer și Dan Hedaya.

Filmul a fost inclus recent și în Registrul Național al Filmelor al Bibliotecii Congresului SUA , o distincție acordată producțiilor considerate importante din punct de vedere cultural, istoric sau estetic.