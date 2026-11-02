Unul dintre cele mai longevive seriale americane se încheie neașteptat. Mulțumiri pentru „fanii incredibili din întreaga lume”

Serialul polițist „Criminal Minds: Evolution” se va încheia după următorul său sezon, al 20-lea, care va fi difuzat în SUA pe platforma Paramount+, dezvăluie Variety. În România și alte piețe internaționale celebrul serial este difuzat în streaming pe Disney+.

Serialul polițist de lungă durată a fost readus inițial pe ecrane în 2022, când Paramount+ a comandat sezonul 16. Sezonul 19 a fost difuzat între lunile mai și iulie ale acestui an. În România toate sezoanele sunt disponibile pe Disney+.

Sezonul 20 nu are încă o dată oficială de lansare, însă va avea premiera în 2027.

„Este greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a exprima ce a însemnat «Criminal Minds» pentru noi toți cei care am avut norocul să facem parte din această călătorie extraordinară, mai întâi la CBS, timp de 15 sezoane, iar apoi pe Paramount+, pentru încă cinci sezoane”, a declarat Erica Messer, coordonatoarea generală și producătoarea executivă a serialului.

Închiere „neașteptată” pentru serialul „Criminal Minds”

„În timp ce încerc să accept încheierea neașteptată a acestui capitol, sunt copleșită de recunoștință față de distribuția extraordinară, scenariștii, regizorii și întreaga echipă, care și-au pus sufletul în realizarea acestui serial, dar și față de fanii incredibili din întreaga lume, a căror loialitate neclintită a făcut ca «Criminal Minds» să continue timp de două decenii. Abia așteptăm să împărtășim sezonul 20 cu toată lumea și să sărbătorim moștenirea acestui serial special, pe care l-am construit împreună”, a adăugat Messer.

Serialul urmărește activitatea Unității de Analiză Comportamentală (BAU) a FBI-ului, descrisă drept „o echipă de specialiști în profilare, însărcinată cu analizarea și capturarea celor mai periculoși infractori din țară, înainte ca aceștia să lovească din nou”.

„Evolution” continuă povestea după evenimentele din serialul original „Criminal Minds”, care a fost difuzat în SUA timp de 15 sezoane pe postul CBS.

Actorii consacrați ai francizei – Joe Mantegna, A.J. Cook, Kirsten Vangsness și Aisha Tyler – au revenit să joace în „Evolution”, alături de nou-venitul RJ Hatanaka. Adam Rodriguez și Paget Brewster și-au reluat de asemenea rolurile din seria originală.

Serialul este produs de companiile 20th Television și CBS Studios.