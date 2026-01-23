Unul dintre cele mai mari fonduri de pensii din Europa și-a redus puternic expunerea față de obligațiunile de stat americane

Broker la biroul său din Bursa de la New York (imagine ilustrativă), FOTO: Timothy A. Clary / AFP / Profimedia Images

Stichting Pensioenfonds ABP, cel mai mare fond de pensii din UE și al doilea cel mai mare din Europa după cel al Norvegiei ca mărime a activelor aflate în portofoliul său, a petrecut o mare parte din anul trecut reducând drastic expunerea sa pe piața obligațiunilor guvernamentale americane, scrie Bloomberg.

ABP și-a diminuat deținerile de titluri de stat ale SUA cu aproximativ 10 miliarde de euro (11,7 miliarde de dolari), până la 19 miliarde de euro, între martie și septembrie 2025.

Agenția Bloomberg scrie că aceste cifre, bazate pe cele mai recente raportări ale fondului care administrează active în valoare de 538 de miliarde de euro, se adaugă dovezilor că investitorii instituționali din întreaga Europă de Nord își reduc expunerea la obligațiunile guvernamentale americane.

NOS, societatea de radiodifuziune a Norvegiei, notează că „o astfel de reducere rapidă vorbește de la sine despre lipsa de încredere în stabilitatea financiară a SUA”, potrivit experților.

Miliardele care nu mai sunt deținute în obligațiunile de trezorerie ale SUA au fost împrumutate Olandei și Germaniei. În aceeași perioadă, ABP a împrumutat încă aproape 3 miliarde de euro Olandei și peste 6 miliarde de euro Germaniei.

„Imprevizibilitatea lui Trump și, mai larg, incertitudinea geopolitică crescândă determină fondurile de pensii să își examineze reziliența financiară și nefinanciară mai critic decât înainte”, a declarat pentru NOS Pim Zomerdijk de la firma de consultanță în investiții Sprenkels.

Fondurile de pensii din țările nordice își reduc expunerea față de obligațiunile de stat americane

ABP a refuzat să comenteze dacă obligațiunile americane au fost vândute din cauza politicilor lui Trump. Un purtător de cuvânt al fondului a declarat că nu poate comenta tranzacțiile recente sau strategia de investiții, „pentru a nu prejudicia interesele participanților noștri”. Aceste informații ar putea determina investitorii concurenți să vândă, reducând potențial valoarea investiției.

Informațiile privind reducerea expunerii ABP pe obligațiunile emise de Trezoreria SUA vin după ce mai devreme în cursul acestei săptămâni ziarul financiar suedez Dagens Industri a relatat că un mare fond de pensii din țară a vândut obligațiuni americane în valoare de aproximativ 7 miliarde de euro. În plus, un fond de pensii din Groenlanda declară că dorește să își retragă investițiile în active americane ca răspuns la amenințarea lui Trump de a anexa Groenlanda.

Două fonduri de pensii daneze și-au vândut, de asemenea, obligațiunile guvernamentale americane. Acestea sunt fonduri în care profesorii și cadrele universitare acumulează pensii. „Această decizie este o consecință a finanțelor guvernamentale slabe ale SUA”, a declarat Anders Schelde, șeful departamentului de investiții de la Fondul de pensii pentru profesori din Danemarca. El consideră că situația este legată de gestionarea riscurilor. Banii sunt acum investiți în investiții mai puțin riscante.

La fel ca ABP, Fondul de pensii pentru profesori din Danemarca afirmă că eliminarea datoriei SUA nu este direct legată de tensiunile crescânde dintre SUA și Europa. Totuși, cele două nu sunt complet independente: „Desigur, asta nu îngreunează luarea unei astfel de decizii”, a spus Schelde, referindu-se la tensiunile provocate de Washington.