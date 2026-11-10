Booker Prize 2026, o mare surpriză: unul dintre cele mai prestigioase premii literare din lume a fost câștigat în premieră de un roman SF

Scriitorul britanic M. John Harrison a devenit luni cel mai vârstnic câștigător al premiului literar Booker Prize, el fiind recompensat la vârsta de 81 de ani, informează agențiile DPA și PA Media, citate de Agerpres.

M. John Harrison a fost recompensat cu Booker Prize pentru romanul său distopic „The End Of Everything”, a cărui acțiune se desfășoară în viitorul apropiat, pe coastele comitatului Kent. Cartea explorează misterioasa invazie a unor entități capabile să-și schimbe forma, pe fondul unui colaps social.

The Guardian subliniază că Harrison a devenit primul autor de romane SF recompensat pentru acest gen literar.

Harrison a fost descris de către Gabi Wood, directoarea executivă a Booker Prize Foundation, drept „un gânditor cu adevărat original, un scriitor care sfidează genurile literare și care ia ideile în serios”.

Wood subliniat că, deși numeroși câștigători anteriori ai prestigiosului premiu cochetaseră cu literatura science-fiction, romanul lui Harrison este „primul roman laureat al Premiului Booker care provine cu adevărat din lumea autentică a SF-ului”. Ea a descris această victorie drept „o victorie istorică, pentru un scriitor ale cărui decenii de activitate literară se simt discret, dar pregnant, pe fiecare pagină”.

Romanul său SF a fost ales câștigător dintr-o listă scurtă de șase cărți de către un juriu prezidat de clasicista Mary Beard, din care au făcut parte Jarvis Cocker (solistul trupei Pulp), poetul premiat Raymond Antrobus, Rebecca Liu (jurnalistă și critic literar), dar și poeta, romanciera și eseista Patricia Lockwood.

„The End Of Everything”, un roman care „sondează limitele înțelegerii umane”

Harrison, care a fost membru al juriului Premiului Booker în 2022, a câștigat astfel 50.000 de lire sterline și un trofeu înmânat de David Szalay, scriitorul care a câștigat anul trecut Booker Prize, în cadrul unei ceremonii desfășurate luni seara, la Londra.

Cartea „The End Of Everything”, descrisă drept „o satiră distopică ce sondează limitele înțelegerii umane”, are 198 de pagini și a fost cea mai scurtă dintre romanele care au concurat la ediția din acest an a celebrului premiu literar.

Autorul, al cărui nume complet este Michael John Harrison, a discutat anterior despre nominalizarea sa la premiul Booker în cadrul emisiunii „Front Row” de la BBC Radio 4 unde a declarat:

„Sunt foarte încântat că o ficțiune de acest gen a ajuns pe lista scurtă și că tocmai a mea a fost aleasă. Pentru că lucrez de 40-50 de ani pentru a schimba echilibrul, atât în postura de romancier, cât și de critic. De ce nu ar trebui o (operă științifico-fantastică) bine scrisă să fie considerată literară?”.

Scriitorul britanic M. John Harrison, FOTO: David Hartley / Shutterstock Editorial / Profimedia

M. John Harrison a devenit cel mai vârstnic câștigător al Booker Prize

Scriitorul britanic a depășit-o astfel pe Margaret Atwood, autoarea romanului „Povestea slujitoarei” („The Handmaid’s Tale”), care avea 79 de ani când a primit prestigiosul premiu literar, în 2019.

De asemenea, aceasta este prima victorie la Booker Prize pentru editura Serpent’s Tail, după cinci nominalizări.

„În opinia juriului, a fost o decizie unanimă. Aceasta a fost cartea care s-a detașat de toate celelalte cărți uimitoare, minunate și uluitoare pe care le-am analizat. S-a remarcat atât prin stilul său extraordinar și profesionist, cât și prin ambiția sa uriașă”, a declarat Mary Beard.

La rândul său, Gaby Wood a afirmat că „The End Of Everything” este „un roman care știe totul despre forma romanului și știe exact ce face atunci când o încalcă. Cititorii vor recunoaște, de asemenea, mulți tropi din cinema: filmul de dezastru, road movie-ul, cuplul fugar, eroina noir cu un pistol în geantă, apocalipsa”.

„The End Of Everything” este al 13-lea roman al lui Harrison, născut în Rugby, Anglia. Autorul a publicat și alte romane premiate, precum „Nova Swing” și „Climbers”, dar și cinci colecții de povestiri și o carte de ‘anti-memorii’.

Juriul a analizat 163 de romane în căutarea celei mai bune opere de ficțiune în formă lungă scrisă în limba engleză de un autor de orice naționalitate și publicată în Regatul Unit și/sau Irlanda între 1 octombrie 2025 și 30 septembrie 2026.

Printre câștigătorii anteriori ai Booker Prize se numără Salman Rushdie, Kazuo Ishiguro, Bernardine Evaristo și Hilary Mantel.