Unul dintre lanțurile de marketuri prezente și în România ar putea fi cumpărat pentru o sumă uriașă

Grupul canadian Alimentation Couche-Tard a lansat miercuri o ofertă publică de cumpărare a tuturor acţiunilor lanţului polonez de magazine Zabka, proprietarul magazinelor Froo din România, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Preţul de 32 de zloţi pentru fiecare acţiune Zabka propus de Alimentation Couche-Tard, a cărui ofertă este valabilă până la data de 25 septembrie, este mai mare cu 2,3% faţă de ultima cotaţie a acţiunilor Zabka, 31,28 zloţi per titlu la bursa din Varşovia şi evaluează compania poloneză la aproximativ 32,6 miliarde de zloţi (8,8 miliarde de dolari).

Circle K Polska, o subsidiară a Couche-Tard, va achiziţiona acţiunile, iar firma de brokeraj Ipopema Securities va acţiona ca intermediar.

Couche-Tard se aşteaptă ca achiziţia să genereze beneficii anuale de cost de aproximativ 250 de milioane de dolari şi a adăugat că ar putea încerca să retragă Zabka de la bursă dacă obţine cel puţin 95% din acţiuni.

13.000 de magazine în Polonia și România

Zabka operează aproximativ 13.000 de magazine în Polonia şi România, magazinele sale poloneze fiind situate, în medie, la 500 de metri de ansamblurile de locuinţe.

În luna iulie a acestui an, Couche-Tard a anunţat că intenţionează să cumpere Zabka în cadrul celei mai mari tranzacţii de până acum a operatorului canadian de magazine de proximitate, după ce anul trecut a renunţat la proiectul vizând preluarea operatorului japonez Seven & i pentru 46 de miliarde de dolari.

Separat, la începutul lunii iulie, grupul japonez de distribuţie Seven & i Holdings a anunţat că a renunţat la planurile care vizau preluarea unei participaţii la operatorul polonez de magazine de proximitate Zabka Group. Seven & i a precizat atunci că nu a reuşit să ajungă la un acord cu vânzătorul în termeni unui acord care, în opinia companiei, ar fi fost în interesul acţionarilor Seven & i şi a altor părţi implicate.

Retailerul polonez Zabka a deschis primele magazine sub brandul Froo în România, în iunie 2024, iar după doi ani a ajuns la 230 de unităţi.