Unul dintre liberalii care au cerut în instanță suspendarea deciziilor luate de Bolojan în partid: „Sunt ultimul om care-și dorește o alianță cu PSD”

Statutul PNL „nu este respectat”, spune într-un dialog cu HotNews deputatul PNL de Brăila Alexandru Popa, unul dintre liberalii care au cerut Tribunalului Ilfov să suspende deciziile luate de Ilie Bolojan în ședința PNL de luni. „Nu am greșit nimic. La momentul ăsta nu am ieșit din linia partidului. Bun, că-mi place mai mult de Veștea decât de Bolojan, e părerea mea”, spune Popa.

Deputatul Popa se numără printre cei 16 liberali care au cerut și obținut în instanță, în aceeași zi, suspendarea deciziilor luate în ședința de luni a Biroului Permanent Național al PNL, la propunerea lui Ilie Bolojan.

El acuză că deciziile luate în BPN al PNL încalcă statutul partidului.

HotNews l-a întrebat de Popa de ce a fost depusă contestația la Tribunalul Ilfov, instanță care a dat o hotărîre la doar câteva ore de la înregistrarea dosarului.

„Am contestat pentru simplul fapt că statutul nu este respectat. Eu m-am înscris în Partidul Național Liberal, singurul partid în care am fost vreodată, acum 20 de ani”, spune Alexandru Popa, deputat PNL de Brăila, într-un dialog cu HotNews.

„Eu am intrat în Partidul Național Liberal să mă pot exprima liber, să pot să-mi spun punctul de vedere, cât și să aduc lucruri în plus pentru comunitatea din care provin. Dar nu poți să calci tot statutul în picioare, nici dacă te numești Popa, nici dacă te numești Bolojan. Nu contează, statutul e pentru toată lumea. E legea Partidului Național Liberal și trebuie respectată. Și n-a fost respectat niciun termen, nimic. Totul e făcut pe repede înainte”, spune deputatul PNL.

„Nu poate să ne excludă, n-am încălcat nicio regulă a Partidului Național Liberal”

Întrebat de HotNews la ce termene se referă când spune că nu au fost respectate, Popa a răspuns: „Păi, de exemplu, congresul trebuie convocat în 15 zile. Noi îl convocăm în trei zile”.

„Plus că noi, parlamentarii, am avut o altă părere vizavi de un coleg de-al nostru, Adi Veștea, care este de 30 de ani în PNL și a câștigat de 16 ori alegerile doar pentru Partidul Național Liberal, de la primar la președintele Consiliului Județean. A fost și ministrul Dezvoltării și pe noi, în județele care nu sunt cu președintele Consiliului Județean (n.r. din partea PNL), ne-a ajutat foarte mult”, spune Popa.

„Noi nu am luat decât o poziție. N-am votat în Parlament, în Guvern deocamdată. N-am ieșit din votările partidului”, continuă deputatul liberal.

El, împreună cu ceilalți colegi liberali care au sesizat instanța, sunt în continuare membri PNL și nu vor fi suspuși excluderii, conform deciziilor din BPN, decât dacă vor încălca hotârârea de a nu vota un guvern Veștea.

„Și nici nu poate să ne excludă. Pentru că n-am încălcat nicio regulă a Partidului Național Liberal. În momentul în care ne supunem la vot pentru excludere, eu vă spun dumneavoastră că trebuie să existe un temei pentru care ne supunem la vot pentru excludere. Nu am greșit nimic. La momentul ăsta nu am ieșit din linia partidului. Bun, că-mi place mai mult de Veștea decât de Bolojan, e părerea mea. Trăim în Partidul Național Liberal. Fiecare vedem în colegii noștri un lider mai bun sau mai puțin bun”, spune Alexandru Popa.

Alexandru Popa, la ședința Camerei Deputaților în cadrul căreia deputații depun jurământul, în București, 21 decembrie 2024. Inquam Photos / George Călin



„Eu sunt ultimul om care vrea alianță cu PSD”

În dialogul cu HotNews, deputatul PNL spune că are încredere în Adrian Veștea, dar că nu a zis niciodată că și-ar dori să guverneze cu PSD.

„Dacă vă uitați, pentru că mi s-a pus eticheta asta greșită, dacă vă uitați, în ultimii șase ani de zile, eu am fost împotriva Partidului Social Democrat când nu era la modă să fii împotriva Partidului Social Democrat. Adică și eu mă lupt cu PSD-ul la Brăila, pe fiecare comună, pe fiecare localitate. Eu sunt ultimul om care vrea alianță cu Partidul Social Democrat. Nu mi-am dorit și nici nu-mi doresc”, spune Popa.

„Vin și din mediul privat. Am avut, am condus business-uri de seamă toată viața până la 30 de ani, când am intrat în politică, și am familia care încă își desfășoară activitatea unde sunt și eu acționar la anumite firme. Vă dați seama că văd că lucrurile nu merg pe un făgaș normal. Și îmi doresc ca țara să aibă stabilitate. Și înainte de PNL, și înainte de lucrurile noastre interne, noi trebuie să avem o guvernare pentru a putea să facem lucruri clare pentru oameni. În incertitudinea asta, lucrurile nu vor merge”, consideră parlamentarul liberal.

De ce a fost depusă contestația la Tribunalul Ilfov?

Întrebat de HotNews de ce a fost depusă contestația celor 16 liberali la Tribunalul Ilfov, instanță care a înregistrat și judecat dosarul în câteva ore, deputatul liberal spune că ceilalți colegi au domiciliul în Ilfov.

„Pentru că majoritatea au domiciliile în Ilfov. Mi se pare că și din colegii din București au domicilii în Ilfov”, a răspuns Popa când i s-a atras atenția că majoritatea semnatarilor nu reprezintă Ilfov.

Întrebat de ce nu a fost depusă contestația la Tribunalul București, deputatul se apără:

„Apoi, să mă ierte Dumnezeu, nu m-am ocupat de activitatea asta. Nu știu cine a depus, m-a bucurat. Doar m-au întrebat dacă sunt de acord cu argumentele lor. Eu le-am spus că da, sunt de acord, pentru că, în principiu, e corect”.

Tribunalul Ilfov suspendă două dintre deciziile luate de Bolojan. Decizia instanței, într-o oră și jumătate de la depunerea dosarului

Tribunalul Ilfov a decis în privința contestației depuse de 16 liberali, care au vrut suspendarea a două dintre deciziile luate luni de PNL: decizia de a nu vota Guvernul Veștea și decizia care prevede excluderea din partid, în cazul în care dau acest vot.

Tribunalul Ilfov a decis să suspende cele două decizii, „până la soluţionarea în mod definitiv a litigiului înregistrat la Tribunalul Ilfov sub nr. 1923/93/2026, având ca obiect antrenarea răspunderii civile delictuale a pârâtului”.

Decizia nu este definitivă, dar este executorie.

Votul privind Guvernul Veștea este așteptat să fie dat luni.

Ce reclamă cei 16 semnatari

Potrivit unui document, consultat de HotNews, inițiatorii solicită instanței să suspende de urgență două decizii luate de Biroul Politic Național al PNL, „prin care ni se dictează cum să votăm la învestirea guvernului și suntem amenințați cu excluderea dacă votăm după conștiință”.

„Am introdus, totodată, și acțiunea pe fond — o acțiune în răspundere civilă delictuală prin care 18 parlamentari liberali cer partidului acoperirea prejudiciului moral, în valoare de 250.000 lei de fiecare, aproape 4,5 milioane de lei în total”, mai scrie în documentul care circulă în PNL.

Potrivit reclamanților, deciziile luate de PNL sunt „nelegale pe toate planurile”.

„Instituie un mandat imperativ, interzis expres de Constituție. Articolul 69 alin. (2) declară nul orice mandat imperativ, iar Curtea Constituțională, prin Decizia nr. 445/2022, a stabilit cu valoare obligatorie că parlamentarul votează în acord cu propria conștiință, nesubordonat nici partidului, nici altcuiva.

Au fost luate de un organ fără competența de a sancționa parlamentari aleși. Pierderea calității de membru este de competența Consiliului Național, nu a Biroului Politic Național, care a acționat în afara propriilor atribuții statutare.

Aplică o sancțiune automată, fără audiere și fără drept la apărare.

Ne obligă să încălcăm legea și Regulamentul Parlamentului. Învestitura se votează secret, cu bile. Formula „prezent, nu votez” nu există la votul secret — ne-ar forța fie să lipsim de la lucrări, încălcând obligația legală de prezență, fie să ne afișăm public poziția, distrugând tocmai secretul votului pe care legea îl protejează.”

Cei 16 liberali, dintre care unii dintre ei și-au exprimat susținerea pentru premierul desemnat Adrian Veștea, acuză „aceeași conducere că împinge pe repede înainte un nou Statut al PNL, trimis filialelor cu câteva ore înainte de vot: termene de convocare reduse la 24 de ore, sancțiuni cu efect imediat, eliminarea dreptului de contestare, demiterea liderilor de filiale cu un simplu vot”.

„Decizii diferite, dar un singur scop: să închidă gura tuturor celor care au altă opinie. Astăzi prin amenințarea excluderii la vot, mâine prin reguli statutare făcute pentru epurare. Este modelul unui partid în care nimeni nu mai are voie să gândească diferit”, mai spun cei 16 liberali, potrivit documentului.

„PNL nu este proprietatea unui singur om și nu se transformă într-o anexă a unei singure voințe”, mai spun ei.

Deciziile contestate în instanță

PNL a luat șase decizii luni seară, la ședința conducerii partidului, care a durat aproximativ cinci ore și care a fost marcată de contre între cele două tabere din partid.

Niciuna dintre aceste decizii nu a fost vot strâns, ci majoritar. Nu sunt contestate toate, ci două dintre ele.

Cele șase decizii luate de PNL:

FĂRĂ Guvern cu PSD (reluare)

NU susținem Guvernul A. Veștea (contestată)

Mandatate de vot – parlamentarii PNL la un eventual vot de învestitură → prezent nu votează

(40 pt / 11 împ. / 6 abț.)

(40 pt / 11 împ. / 6 abț.) Adrian Veștea să își depună mandatul până mâine la ora 10.00

Parlamentarii care nu respectă decizia de a nu vota sau care acceptă miniștri → Excluși (contestată)

Președintele României trebuie să reia consultările cu partidele parlamentare și procedura pentru o nouă desemnare.

Totodată, după ședință Ilie Bolojan a subliniat: „Parlamentarii PNL au fost mandatați ca la viitoarea ședință să procedeze după formula „prezent, nu votez”, iar parlamentarii propuși într-un astfel de guvern fără susținerea PNL își vor pierde calitatea de membri ai partidului“.