Unul dintre liderii care le-a trăit pe toate în politica românească spune că nu a văzut din ’90 și ceva o mișcare precum cea a președintelui Nicușor Dan. „Trebuie convocat un congres cât mai repede”

Nicușor Dan a aflat de explozia din Constanța în avion, pe drum spre Muntenegru. Foto: Facebook / Nicușor Dan

Senatorul PNL Vasile Blaga a declarat luni, înaintea şedinţei BPN al PNL, că preşedintele Nicuşor Dan încearcă să preia abuziv controlul Partidului Naţional Liberal, menţionând că nu este nicio scindare a partidului.

„Avem şedinţă. Deciziile le vom avea înăuntru, dar nu prea am mai văzut situaţii ca cea de acum, să fie pus un partid politic în situaţia aceasta, adică au încercat o preluare abuzivă. (…) Clar din partea preşedintelui. Despre asta a fost vorba. O vedeţi dumneavoastră sau cineva altfel? Eu n-am mai văzut după ’90 şi ceva”, a afirmat Blaga.

El a spus că „nu e nicio scindare” a partidului.

Vasile Blaga, Foto: HotNews / DP

„Dacă votul ar fi de 33 la 31 în favoarea domnului Bolojan, domnul Bolojan este astăzi cu peste 10 procente peste partid şi va duce partidul la peste 30%. Să ne înţelegem”, a adăugat Vasile Blaga.

Potrivit acestuia, fiecare membru al PNL este liber să voteze cum vrea.

„Eu nu pot să impun nimănui cum să voteze”, a subliniat el, menţionând că cei care votează Guvernul Veştea se exclud singuri din partid.

„Avem un statut. Pentru PNL, statutul partidului pentru membrii lui este constituţia lui’ – cine o încalcă într-un fel sau altul se situează în afară”, a arătat senatorul PNL.

În vârstă de 69 de ani, Vasile Blaga este unul dintre cei mai vechi politicieni români aflați încă în funcții. În prezent este europarlamentar PNL, iar în trecut a fost secretar general și membru fondator al Partidului Democrat, ministru de Interne, deputat în primul Parlament de după 1990, senator și președinte al Senatului, consilier prezidențial, vicepremier.

Vrea congres

El a mai spus că trebuie convocat un congres cât mai repede cu putinţă.

Întrebat de excluderea lui Veştea din partid, Blaga a răspuns: „Mai avem până acolo, acum avem şedinţa de partid”.

„Oricine nu se supune deciziilor partidului, într-un fel sau altul, trădează”, a mai declarat Vasile Blaga.

Luni, Biroul Politic Naţional al PNL s-a reunit pentru a discuta şi a lua o decizie în privinţa situaţiei create în urma nominalizării prim-vicepreşedintelui Adrian Veştea pentru funcţia de premier. La şedinţă sunt invitaţi să participe deputaţii şi senatorii PNL, primarii de municipiu reşedinţă de judeţ şi preşedinţii de consilii judeţene care nu sunt membri ai Biroului.