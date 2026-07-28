O nouă bucată de autostradă a ajuns la 65% grad de execuție. Costă aproape 800.000.000 de lei și urmează să fie gata „până la sfârşitul anului”

Gradul de execuţie pe lotul Chiribiş – Biharia al Autostrăzii Transilvania este de 65%, în avans faţă de graficul de lucru, a anunţat Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), printr-un comunicat, scrie Agerpres.

„Din punct de vedere contractual, lucrurile se desfăşoară conform graficului. Nu avem probleme în ceea ce priveşte ordinele de modificare, variaţiile de lucrări, situaţiile de plată sau decontările, toate fiind la zi. Constructorul se află în avans cu execuţia lucrărilor, în ciuda dificultăţilor existente în piaţă privind aprovizionarea cu bitum şi evoluţia costurilor la combustibil. Ne dorim ca acest ritm să fie menţinut şi să putem finaliza lucrările până la sfârşitul anului, însă, mai presus de respectarea termenelor, pentru noi contează calitatea. Obiectivul este să livrăm o lucrare executată la cele mai înalte standarde, iar până în prezent constructorul a demonstrat pe lotul adiacent că se poate”, a explicat, sâmbătă, pe şantierul lotului din judeţul Bihor, directorul general al CNIR, Gabriel Budescu.

Potrivit sursei citate, constructorul (Asocierea Precon Transilvania – Citadina 98) este mobilizat cu 659 de persoane şi 525 de utilaje şi echipamente, iar primul strat de asfalt a fost aşternut pe 11 km de autostradă, urmând ca al doilea strat să fie aşternut pe 5 kilometri de autostradă şi alţi 5 kilometri din relocarea DN 19E.

Totodată, au fost montate parapete pe o distanţă de 4,5 kilometri ai autostrăzii.

Contract de aproape 800 de milioane de lei

Tronsonul Chiribiş – Biharia, în lungime de 28,55 kilometri, face parte din Autostrada Transilvania (A3) şi va asigura legătura dintre graniţă şi sectorul Suplacu de Barcău – Chiribiş, realizat de compania Erbaşu.

Contractul pentru proiectarea şi execuţia lotului, în valoare de aproximativ 785 de milioane de lei, a fost semnat în aprilie 2024 cu Asocierea Precon Transilvania – Citadina 98, companii din Grupul Selina.

În prezent, în Bihor, A3 este circulabilă pe cei 5,35 kilometri dintre Biharia şi Borş II, care fac legătura cu autostrada M4 din Ungaria. Pentru continuitatea traficului spre sud-est, este necesară finalizarea loturilor Chiribiş – Biharia şi Suplacu de Barcău – Chiribiş.