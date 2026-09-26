Unul dintre membrii formației germane Das Ich a murit după un concert, în Spania

Clăparul duoului german Das Ich, Bruno Kramm, a decedat sâmbătă dimineaţă, la vârsta de 58 de ani, după ce a susţinut un concert în oraşul spaniol Granada, conform informaţiilor furnizate agenţiei spaniole de presă EFE de către o purtătoare de cuvânt a serviciului de urgenţă 112, relatează Agerpres.

Decesul lui Bruno Kramm a avut loc într-un local situat în centrul oraşului Granada, unde cei doi susţinuseră un concert şi de unde s-au primit mai multe apeluri prin care se solicita intervenţia serviciilor de urgenţă.

Cei care au dat alarma au semnalat că un membru al unuia dintre grupurile care au cântat a leşinat. La sosirea lor, agenţii poliţiei locale şi ai poliţiei naţionale nu au putut decât să constate decesul muzicianului, în vârstă de 58 de ani, într-o cabină de schimb.

Martorii oculari au declarat pentru agenția EFE că victima era clăparul formaţiei Das Ich. Bruno Kramm susţinuse în sala din Granada, alături de colegul său Stefan Ackermann, primul concert în sudul Spaniei.

Înfiinţată în 1989, formaţia germană Das Ich a fost una dintre cele care au iniţiat mişcarea cunoscută sub numele de „Neue Deutsche Todeskunst” în anii ’90.