Unul dintre miniștrii cei mai importanți ai cancelariei Merkel recunoaște că Germania nu a înțeles ce vrea Putin: „A fost una dintre cele mai mari greşeli”

Fostul ministru german de externe Sigmar Gabriel, a calificat evaluarea greşită a intenţiilor preşedintelui rus Vladimir Putin drept „una dintre cele mai mari greşeli ale politicii externe germane”, potrivit dpa și Agerpres.

Sigmar Gabriel, care a fost și ministru al economiei în guvernul fostului cancelar Angela Merkel între 2013 şi 2018, a depus vineri mărturie în faţa unei comisii de anchetă care investighează posibila influenţă rusă asupra unei fundaţii germane având legătură cu construirea conductelor de gaz Nord Stream.

El a fost și vicecancelarul lui Merkel în perioada 2013 și 2018.

Deşi Gabriel a negat existenţa unei cooperări strânse şi regulate între guvernul federal şi fundaţia din landul Mecklenburg-Vorpommern, unde îşi au capătul conductele, el a recunoscut că s-au făcut greşeli în relaţia cu Rusia.

Anchetă privind influența rusă în finalizarea Nord Stream 2

O apreciere greşită asupra lui Putin şi asupra intenţiilor sale a reprezentat „una dintre cele mai mari greşeli în politica externă germană la care am participat”, a afirmat Gabriel, vorbind despre o „conştientizare amară”.

Ancheta parlamentului din landul Mecklenburg-Vorpommern are scopul să clarifice dacă Rusia a exercitat influenţă asupra înfiinţării fundaţiei care a contribuit la finalizarea conductei de gaz Nord Stream 2 în 2021, în pofida ameninţărilor SUA cu sancţiuni împotriva companiilor implicate.

Conductele Nord Stream au fost construite pentru a transporta gaz natural rusesc prin Marea Baltică către Europa de Vest, via Germania. Acestea au fost supuse unei atenţii deosebite chiar înainte de invazia Rusiei în Ucraina.

În timp ce exploatarea primei conducte, denumită Nord Stream 1, a început în 2011, construcţia Nord Stream 2 a continuat chiar şi după ce Rusia a anexat peninsula Crimeea din Marea Neagră în 2014, încălcând dreptul internaţional.

„Obiectivul a fost întotdeauna asigurarea aprovizionării cu gaze”

Gabriel, care a fost timp de mai mulţi ani liderul social-democraţilor din Germania, a apărat vineri decizia guvernului de atunci de a menţine planurile pentru Nord Stream 2, în pofida anexării Crimeei de către Rusia, argumentând că oprirea construcţiei ar fi putut pune în pericol negocierile în cazul conflictului din Donbas (estul Ucrainei), unde armata ucraineană lupta împotriva rebelilor proruşi susţinuţi de Moscova.

El a spus că obiectivul principal a fost întotdeauna asigurarea aprovizionării cu gaze naturale a Germaniei, care a devenit o „chestiune a sectorului privat” ca urmare a liberalizării pieţei energiei.

Altmaier a fost de acord că Nord Stream era „un proiect al sectorului privat în conformitate cu normele Uniunii Europene”.

Nord Stream 2 nu a intrat niciodată în funcţiune din cauza războiului Rusiei împotriva Ucrainei, iar Rusia a oprit aprovizionarea prin Nord Stream 1 în urma sancţiunilor occidentale impuse ca urmare a războiului.