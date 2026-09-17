Unul dintre scenariile pe care USR le-a pus pe masa președintelui: Un premier, două guverne. Explicația lui Fritz

Liderul USR Dominic Fritz a declarat, după consultările de la Cotroceni, că unul dintre scenariile pe care le-a pus pe masa președintelui Nicușor Dan a fost cel prin care să fie instalate două guverne minoritare consecutive care să aibă același premier.

Fritz a declarat că poziția partidului rămâne aceea legată de propunerea de premier Siegfried Mureșan făcută împreună cu PNL și UDMR.

„Dacă domnul președinte nu dorește să îl nominalizeze pe domnul Mureșan și nici propunerea PSD-ului, atunci evident că suntem deschiși să discutăm și cu o altă nominalizare a domnului președinte”, a explicat el.

Fritz a spus că guvernul care ar fi condus de viitorul premier va trebui să fie unul „coerent”.

„Asta pentru noi înseamnă că ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD amândouă sub conducerea unui premier nominalizat de președinte care are încrederea tuturor. Asta este încă un scenariu pe care l-am pus pe masă”, a declarat liderul USR.

„Doar că capacitatea Parlamentului de a forma o majoritate și de a vota un guvern se testează în Parlament, se testează la vot și tocmai de aceea credem că este important să existe acest test după aproape cinci luni.

Este important să avem o nominalizare și să vedem dacă acel om cu legitimitatea nominalizării reușește să formeze o majoritate, o majoritate care apoi să fie și testată în Parlament. Dacă nu găsesc soluții cei care ne-au aruncat în această criză, cei responsabili pentru acest blocaj, atunci trebuie să dăm din nou puterea în mâinile cetățenilor și de aceea alegerile anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică în textul Constituției ci trebuie să fie oportunitate reală în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluție”, a mai declarat Fritz.