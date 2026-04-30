Unul dintre trimișii lui Trump în România, legături scoase la iveală de un jurnalist american de investigații

Paolo Zampolli e o figură nouă pe scena publică din România, dar cu apariții frecvente și la vârf: în ultimele luni, trimisul președintelui SUA a fost văzut alături de președintele Nicușor Dan, de primarul Daniel Băluță, de Patriarhul Daniel, de ministrul Energiei Bogdan Ivan și de alți demnitari.

Zampolli este personajul principal într-o investigație a publicației americane The American Prospect, despre legăturile sale de lungă durată cu cercuri din industria din jurul postului Fashion TV.

La un moment dat, Zampolli s-a intersectat, în anul 2017, în calitate de colegi de juriu la Fashion TV, cu cetățeanul chinez Wang Yan, scrie jurnalistul american Adam Robb. Despre Wang Yan, jurnaliștii de investigație din România (acum la HotNews și Snoop) au dezvăluit că a fost implicat în „Dosarul Shanghai”, caz penal de trafic de minore, exploatate de către o rețea conectate la interesele chineze din România.

Cetățenia română a lui Wang Yan a fost retrasă de către instanțe la cererea SRI, care l-a considerat pe Yan drept un pericol la siguranța națională.

Zampolli a spus publicației The American Prospect, scrie aceasta, că el a participat „în calitate personală” la evenimentele Fashion TV și că „nu este autorizat de Departamentul de Stat al SUA” să răspundă la alte întrebări.

Paolo Zampolli este trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale și una dintre figurile legate de administrația de la Washington dintre cele mai prezente în politica și viața publică din România.

Zampolli a jucat un rol important în întâlnirea, fie și frugală, a lui Nicușor Dan cu secretarul de stat american Marco Rubio, din 19 februarie 2026, de la Washington, potrivit realizatoarei Cristina Ciuleacu de la Digi24, jurnalistă cu autoritate în politica internațională.

La începutul lunii septembrie 2025, Zampolli se întâlnise cu premierul Ilie Bolojan.

Primăvara lui 2026 l-a propulsat în continuare pe Paolo Zampolli în atenția publică din România.

În 7 aprilie, Zampolli a apărut alături de primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, la anunțul că un parc din București va fi denumit după Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii.

Relația Zampolli – Fashion TV

Zampolli are o relație de lungă durată cu televiziunea de modă Fashion TV, iar legăturile au mers, de mai mulți ani, și în România, a scris publicația americană The American Prospect.

The American Prospect este o publicație „de opoziție” față de politica actualei administrații de la Washington. Jurnalistul care a realizat „geografia” raporturilor lui Zampolli, unele cu personaje cunoscute din România se numește Adam Robb. Adam Robb a mai scris pentru The Intercept și New York magazine.

În răspunsul trimis jurnaliștilor, Zampolli a spus că postul „a ajuns la sute de milioane de telespectatori din întreaga lume într-o perioadă în care chiar și publicații de renume precum Vogue Italia aveau un tiraj relativ limitat.”

Legătura lui Paolo Zampolli cu FashionTV în România

În octombrie 2010, televiziunea FashionTV a fost implicată într-o anchetă a poliției privind agenții de modeling din România.

Doi manageri de agenții, acuzați de trafic de femei și de forțarea acestora să practice prostituția într-un club de noapte, au fost condamnați la patru luni și jumătate de închisoare după doi ani de procese.

Potrivit instanței, traficanții s-au cunoscut la o petrecere organizată de Ion Mirea, președinte al FashionTV România, acuzat ulterior de trafic de persoane.

În 2017, Zampolli a călătorit în România, pentru a fi jurat la concursul Miss FashionTV Black Sea, organizat la Phoenicia Royal din Mamaia. Pe site-ul Fashion People, jurații sunt descriși ca „personalități internaționale din domeniul modei și frumuseții”.

Potrivit The American Prospect, în seara concursului, juriul era format din Zampolli, Lisowski, Wang Yan, un diplomat chinez care a ocupat funcția de șef al Camerei de Comerț Bilaterale Româno-Chineze.

Cine este Wang Yan

Numele lui Wang Yan apare în „Dosarul Shanghai”. Cazul a fost descris de o investigație de durată din GSP, care a documentat cum fete din familii nevoiașe erau aduse la București, închise în apartamente cu gratii și silite să întrețină relații sexuale cu bărbați influenți.

Printre beneficiarii exploatării fetelor se numărau ofițeri români care, la schimb, protejau rețeaua de chinezi, special concepută ca să facă bani din traficarea cetățenilor din China în Uniunea Europeană, dar și să adune informații, potrivit surselor citate de ziariști.

Wang Yan a fost considerat de către SRI „pericol pentru siguranța națională”. În 2013, i s-a retras cetățenia română. Yan s-a întors în România în 2014, cu drept de ședere pe 5 ani.

Ambasada Chinei nu a răspuns solicitărilor din partea The American Prospect, susține publicația din SUA.

Trimisul special al lui Trump afirmă că a participat ca jurat „în calitate personală”

Fotografiile care confirmau călătoria lui Zampolli la Mamaia au fost publicate pe un site deținut de Ion Mirea. Mirea era în 2017 președinte și CEO al FashionTV România.

Un an mai târziu, în 2018, Paolo Zampolli a făcut parte din juriul aceluiași concurs, varianta din Turcia. Un video de la eveniment, publicat pe pagina de Facebook FashionTV, îl prezenta pe trimisul lui Trump nu ca expert în modă, ci ca „ambasador al Națiunilor Unite”.

Întrebat despre participarea sa la aceste concursuri de modeling, Zampolli a răspuns publicației: „În perioada petrecută în România și Turcia, am fost prezent strict în calitate personală, în urma carierei mele ca agent în modă și agent de modele. Acolo, am fost invitat oficial să particip ca jurat la evenimente recunoscute din industria modei”.

El a adăugat că „nu este autorizat de Departamentul de Stat al SUA” să răspundă la alte întrebări.

În februarie 2025, Zampolli a declarat public că este trimis special al SUA în Italia, înainte de numirea oficială în Departamentul de Stat. În același timp, el era în Milano pentru Săptămâna Modei, unde FashionTV a organizat o gală de lux.

În seara dinaintea petrecerii, Zampolli a luat cina cu Lisowski la Casa Cipriani și a postat două fotografii pe Instagram cu descrierea: „Timp special cu vechi prieteni”.