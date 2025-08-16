Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii

Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 și se intensifică cu rapiditate, conform unui anunț făcut sâmbătă de Centrul Național pentru Uragane al SUA (NHC), transmite agențiile Reuters și Agerpres.

Furtuna se află în prezent la 193 de kilometri nord-est de Anguilla, cu vânturi susținute care bat cu 233 km/h.

Valurile generate de uraganul Erin vor lovi la sfârșitul acestei săptămâni porțiuni din zona de nord a insulelor Leeward (insulele Sub Vânt), insulele Virgine, Puerto Rico, Hispaniola și respectiv insulele Turks și Caicos, conform NHC.

Apoi, la începutul săptămânii viitoare valurile de furtună sunt așteptate să ajungă în Bahamas, Bermuda și pe coasta de est a SUA.

De asemenea, uraganul Erin este așteptat să aducă precipitații bogate în cursul zilei de duminică în zonele insulelor Leeward, Virgine și Puerto Rico.