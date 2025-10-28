Uraganul Melissa a lovit Jamaica cu rafale de 295 km/h / „O situație catastrofală care se desfășoară lent, sub ochii noștri” / Mii de oameni evacuați, spitale avariate și un avertisment privind crocodilii aduși de ape în zonele locuite

Imagini surprinse de o cameră de supraveghere SeeJamaica arată portul Kingston pe 28 octombrie 2025, în momentul în care uraganul Melissa lovea Jamaica. Foto: AFP / SeeJamaica / Profimedia

Uraganul Melissa a lovit marți după-amiază partea de vest a Jamaicăi, atingând categoria 5 – fiind cel mai puternic uragan care a lovit vreodată direct insula din Caraibe, unde trăiesc aproximativ 2,8 milioane de oameni, transmite Reuters.

Potrivit Centrului Național pentru Uragane din Statele Unite, Melissa a ajuns la țărm în apropierea localității New Hope, aflată la circa 62 de kilometri sud de Montego Bay, cu rafale ce au atins viteze de până la 295 km/h.

Până la ora 15:00 (ora 21:00 ora României), uraganul s-a slăbit ușor, având viteze ale vântului de 257 km/h, a anunțat Centrul Național pentru Uragane.

În jurul orei locale 16:00, Centrul Național pentru Uragane al Statelor Unite a retrogradat uraganul Melissa de la categoria 5 la categoria 4. Uraganele de categoria 4 au viteze între 209 și 251 km/h, iar riscul de victime și distrugeri rămâne foarte ridicat.

5pm Update sees #Melissa finally weakening to category 4 after almost 40 hours as cat 5. Still a catastrophic hurricane headed towards Cuba. pic.twitter.com/RikA7TXNUB — That Weather Guy (@That_WeatherGuy) October 28, 2025

Furtuna, care înaintează lent, este așteptată să-și mențină forța de uragan în timp ce traversează insula muntoasă, unde localitățile din zonele înalte sunt expuse riscului de alunecări de teren și inundații. Melissa se îndreaptă apoi spre Santiago de Cuba, al doilea oraș ca mărime din țară.

Centrul Național pentru Uragane din Miami a avertizat că în zonele aflate pe traseul uraganului este posibilă o „prăbușire totală a structurilor”.

„Distrugerile ar putea fi fără precedent pentru locuitorii din Jamaica”, a declarat Alex DaSilva, expertul principal în uragane al companiei americane AccuWeather. „Insula nu a fost niciodată lovită direct de un uragan de categoria 4 sau 5, de când există înregistrări.”

Potrivit AccuWeather, Melissa este al treilea cel mai intens uragan observat vreodată în zona Caraibelor, după Wilma (2005) și Gilbert (1988).

Gilbert a fost ultima furtună majoră care a lovit direct insula.

O imagine din satelit realizată de NOAA NESDIS GOES-19 arată uraganul Melissa în timp ce atinge țărmul de vest al Jamaicăi, la ora 19:00 (ora României), pe 28 octombrie 2025, în Marea Caraibilor. Foto: Cira / NOAA / Planet Pix via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Colin Bogle, consilier local al organizației umanitare Mercy Corps în Portmore, lângă capitala Jamaicăi, a povestit că a auzit o explozie puternică în cursul dimineții, după care totul s-a cufundat în întuneric. Adăpostit împreună cu bunica sa, el a spus că a auzit un vuiet necontenit și a văzut copacii smulși și aruncați de vânt.

„Oamenilor le este frică. Amintirile uraganului Gilbert sunt încă vii, iar mulți sunt frustrați că Jamaica continuă să suporte cele mai grele efecte ale unei crize climatice pe care nu noi am provocat-o”, a declarat el.

„Va fi nevoie de ajutor alimentar, dar la fel de important va fi sprijinul pentru refacere – semințe, unelte și reparații pentru vehicule – pentru ca oamenii să-și poată relua activitățile de zi cu zi”, a declarat reprezentantul Mercy Corps.

Cu puțin timp înainte ca uraganul să atingă țărmul, compania națională de electricitate JPS a anunțat că penele de curent au afectat peste o treime dintre clienți. În cele mai grav lovite regiuni, aproximativ trei sferturi dintre consumatori au rămas fără energie electrică.

Ministrul Administrației Locale, Desmond McKenzie, a spus că aproape 6.000 de persoane s-au refugiat în adăposturi temporare. Guvernul emisese ordine obligatorii de evacuare pentru circa 28.000 de oameni, însă unii au refuzat să-și părăsească locuințele.

„Primim imagini și filmări care arată pagube serioase la infrastructura publică – spitale, centre de protecție… exact așa cum ne așteptam”, a declarat pentru CNN ministrul Mediului, Matthew Samuda.

„Ne bucură că uraganul s-a mai slăbit puțin, dar la 265 km/h tot vorbim de o catastrofă”, a adăugat el, precizând că 70% din populația țării trăiește la mai puțin de 5 kilometri de mare.

În Portland Cottage, la aproximativ 150 de kilometri sud-est de locul unde Melissa a atins țărmul, un pensionar de 64 de ani, Collin Henry McDonald, a spus pentru Reuters că în comunitatea sa plouă torențial și bate vântul puternic, dar acoperișul de beton rezistă. „E ca un leu care rage. E nebun. Complet nebun”, a spus el.

Autoritățile sanitare din sud-estul Jamaicăi i-au avertizat pe locuitori să fie atenți la crocodilii care ar putea fi aduși de ape din mlaștini și râuri spre zonele rezidențiale, în căutare de teren uscat.

„Furtuna secolului”

„Este o situație catastrofală”, a declarat Anne-Claire Fontan, specialistă în cicloane tropicale la Organizația Meteorologică Mondială, avertizând că uraganul ar putea provoca valuri de furtună de până la patru metri înălțime „Pentru Jamaica, va fi cu siguranță furtuna secolului.”

În Haiti și Republica Dominicană, ploile torențiale din ultimele zile au provocat cel puțin patru decese, potrivit autorităților. În Jamaica, alte trei persoane au murit în timpul pregătirilor pentru sosirea uraganului, relatează presa locală.

După ce va traversa estul Cubei, încă menținându-și forța, Melissa este așteptată să se îndrepte spre Bahamas, unde premierul Philip Davis a ordonat evacuarea locuitorilor din sudul și estul arhipelagului.

În Cuba, autoritățile au anunțat că peste 500.000 de persoane au fost evacuate din zonele expuse riscului de vânturi puternice și inundații. „Nu există loc pentru jumătăți de măsură”, a transmis președintele Miguel Díaz-Canel, într-un mesaj publicat în ziarul de stat Granma, îndemnând locuitorii din regiunile vulnerabile să evacueze. „Melissa va lovi cu forță, iar îngrijorarea este mare în privința distrugerilor pe care le-ar putea lăsa în urmă”, a spus el.

„Nu există infrastructură în regiune care să poată rezista unui uragan de categoria 5”

Melissa a lovit sud-vestul Jamaicăi, una dintre regiunile cele mai afectate anul trecut de uraganul Beryl.

Luni, premierul Andrew Holness a ordonat evacuări obligatorii în mai multe zone din sudul insulei, inclusiv în orașul istoric Port Royal. El a avertizat asupra posibilelor pagube în agricultură, la locuințe și la infrastructură, amintind că insula, de mărimea statului american Connecticut, are principalele aeroporturi situate aproape de nivelul mării.

„Nu există infrastructură în regiune care să poată rezista unui uragan de categoria 5”, a declarat Holness.

Premierul a făcut apel la sprijin internațional, precizând că guvernul dispune de un buget de urgență de 33 de milioane de dolari și de asigurări și linii de credit pentru daune doar ușor mai mari decât cele provocate de Beryl.

Beryl a fost cel mai timpuriu și mai rapid uragan din Oceanul Atlantic care a atins categoria 5, iar oamenii de știință avertizează că furtunile devin tot mai puternice și mai rapide din cauza încălzirii apelor oceanelor.

„Uraganele majore care se deplasează lent rămân adesea în istorie drept unele dintre cele mai mortale și distrugătoare”, a declarat meteorologul-șef al AccuWeather, Jonathan Porter. „Este o situație dramatică ce se desfășoară lent, sub ochii noștri.”