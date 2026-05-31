Urmărire ca-n filme pe Autostrada Soarelui: Un fugar s-a răsturnat cu mașina în timp ce scăpa de polițiști

Un tânăr de 26 de ani, urmărit pentru furt și conducere fără permis, a fugit de poliție pe A2 după ce a ignorat semnalele de oprire. Cursa începută sâmbătă s-a încheiat violent, după ce bărbatul s-a răsturnat cu mașina.

Accidentul s-a produs la intersecția dintre A0 și A2. Fugarul a pierdut controlul volanului pe o bretea de coborâre, a lovit parapeții dintr-o zonă cu restricții și s-a răsturnat. El a ieșit din mașină și a fugit peste glisieră, dar polițiștii l-au imobilizat rapid, potrivit Digi24.ro.

În urma verificărilor în baza de date, polițiștii au constatat că tânărul de 26 de ani era căutat de Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița, având emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru furt și conducere fără permis.

La controlul corporal și al vehiculului, oamenii legii au descoperit substanțe vegetale ce par a fi canabis, o substanță de culoare albă ce pare a fi amfetamină și mijloace și ustensile pentru prepararea acestora.

Alături de șofer, în mașină se afla și o femeie care a suferit răni și a avut nevoie de îngrijiri medicale, ambii fiind transportați la spital.