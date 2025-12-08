Urmează noi alegeri locale în București, după victoria lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei. Al nouălea scrutin din 2024 încoace

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru primarul general al capitalei, votează la o secție din București, 7 decembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

Victoria de duminică a lui Ciprian Ciucu la Primăria Capitalei lasă liber scaunul de primar al Sectorului 6.

Bucureștenii din Sectorul 6 nu scapă de alegeri și urmează ca în perioada următoare să se prezinte din nou la urne, pentru a noua oară începând din vara lui 2024 încoace: locale, europarlamentare, referendum, parlamentare, prezidențiale anulate – primul tur, prezidențiale – 2 tururi și acum alegeri la Primăria București.

Guvernul ar trebui să organizeze alegeri în acest sector după ce Ciprian Ciucu a fost ales primar general. Deocamdată, locul lăsat liber de Ciucu va fi ocupat interimar, de unul dintre viceprimari, mai precis de Paul Moldovan.

Cine îi ia locul lui Ciucu la Sectorul 6

„În ceea ce privește Sectorul 6, voi colabora cu viitorul primar al Sectorului 6. Până la următoarele alegeri va fi Paul Moldovan, care e viceprimar acum din partea Partidului Național Liberal, și mă voi ocupa evident și de centrul orașului, și de celelalte sectoare, împreună cu primarii de sector. Ar fi un plus, inclusiv pentru Sectorul 6, nu doar pentru București – așa văd eu momentul în care voi ajunge primar general al Capitalei”, a declarat în urmă cu câteva zile, Ciprian Ciucu la interviurile DC NEWS.

Potrivit sursei citate, Moldovan este președintele filialei Sector 6 a Partidului Național Liberal (PNL). Anterior funcției de viceprimar, Paul Moldovan a fost administratorul public al Sectorului 6 în perioada 2020-2024. Din anul 2018 până în prezent Paul Moldovan este și expert al Băncii Mondiale.

Ciucu, victorie cu avans mare, surpriza Alexandrescu

Ciucu a obținut duminică seară 36% din voturi, urmat de Anca Alexandrescu, cu aproape 22% și de Daniel Băluță, cu 20.5%.