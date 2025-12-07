LIVE. Rezultate alegeri București 2025. Acum Biroul Electoral publică rezultate oficiale / S-a ajuns deja la 17% din voturi numărate / Rezultat strâns între primii trei, cu o ordine diferită de exit-poll la 100.000 de voturi din 590.000 exprimate

Primele rezultate, parțiale, publicate de către Autoritatea Electorală Permanentă, au început să fie afișate. În titlu este procentul de voturi numărate, nu de secții.

Potrivit datelor centralizate dintre cele 1.289 de secții organizate în Municipiul București, postate pe site-ul prezenta.roaep.ro, s-a născut un clasament provizoriu pe care îl puteți urmări LIVE aici:

Precizarea importantă: Numărul din tabel, ilustrate cu bare colorate, reprezintă numărul de voturi. Dar la ”procent” din dreapta jos vedeți numărul de procese verbale numărate, nu numărul de voturi numărate. De regulă, se numără întâi secțiile mici, unde procesele verbale se centralizează mai repede.

De pildă, ca exemplu de etapă, când s-au numărat 16% din secții, asta a însemnat 10% din voturi și atunci ordinea era: Ciucu, Alexandrescu, Băluță.

După 14% din voturi: Ciucu 31,6%, Alexandrescu 25,8%, Băluță 21,7%.

S-a trecut de borna de 100.000 de voturi cu aceeași ordine Ciucu, Alexandrescu, Băluță, Drulă, Ciceală.

HotNews calculează în titlu numărul de voturi, nu de procese verbale, pentru că e mai relevant pentru cât s-a înaintat cu număratul.

Ordinea la

Ciprian Ciucu, câștigător în exit-polluri

Potrivit exit-pollului realizat de către CURS-Avangarde, prezentat la ora 21.00, cu date înregistrate până la ora 19.00, estimările sunt următoarele. Acestea sunt obținute din analiza răspunsurilor oamenilor în momentul ieșirii de la vot.

Ciprian Ciucu -32,7%

Daniel Băluță – 26,3%

Anca Alexandrescu – 20,26%

Cătălin Drulă -12,8%

Ana Ciceală – 6%

Băluță nu a recunoscut la ora 21.00 victoria lui Ciucu

Rezultatul exit-poll-ului nu a fost admis de candidatul PSD. Cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, lângă el, candidatul PSD la alegerile pentru București a spus că așteaptă numărătoarea voturilor.

„În ceea ce privește rezultatul, este unul neconcludent, este esențială numărarea voturilor. Îi rog pe colegii mei din secție să fie foarte atenți, îi somez pe cei care au gânduri necurate să uite de ele”, a spus Daniel Băluță, dat pe poziția a doua de exit-poll-uri”, cu 26,3%, față de 32,7 cât este estimat Ciprian Ciucu de sondajele de la ieșirea de la urne.

Scaun vacant după alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României

Postul de primar al Capitalei a rămas vacant după alegerea lui Nicușor Dan ca președinte al României, în luna mai 2025. El fusese reales pentru un al doilea mandat de primar în iunie 2024. Viitorul primar general va avea un mandat mai scurt, de aproximativ doi ani și jumătate.