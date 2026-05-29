Skip to content
Actualitate

Urs împușcat la Brașov. Număr record de alerte azi-noapte privind prezența animalelor sălbatice în orașul de sub Tâmpa

Alexandra Coșlea
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Autorităţile din Braşov au anunţat, vineri dimineaţă, că au împuşcat un urs în zona străzii Jepilor din cartierul Răcădău. În cursul nopții, în municipiu s-au primit 25 de alerte care semnalau prezenţa animalelor sălbatice în oraş.

„În cursul serii de ieri, 28.05, echipa de intervenţie a extras prin împuşcare un urs din zona străzii Jepilor. În primă fază s-a încercat alungarea lui prin mijloace acustice şi vizuale, dar acesta nu doar că nu a reacţionat, dar a continuat să mănânce inclusiv în prezenţa oamenilor”, a anunţat, vineri, Primăria Braşov, potrivit News.ro.

Instituţia precizează că animalul mai fusese semnalat şi în zilele anterioare în aceeaşi zonă şi, în lipsa unei reacţii la prezenţa omului, a fost luată decizia extragerii prin împuşcare.

Decizia a fost pusă în aplicare în momentul în care s-au îndeplinit condiţiile de siguranţă pentru acest lucru.

„Din păcate, în această dimineaţă, un alt urs a fost semnalat în aceeaşi zonă, urşii fiind animale teritoriale”, au mai precizat oficialii Primăriei Braşov.

Aceştia anunţă că, în cursul nopţii de ieri s-au primit 25 de alerte, acesta fiind cel mai mare număr de sesizări a prezenţei ursului într-o singură noapte.