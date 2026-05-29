Urs împușcat la Brașov. Număr record de alerte azi-noapte privind prezența animalelor sălbatice în orașul de sub Tâmpa

Autorităţile din Braşov au anunţat, vineri dimineaţă, că au împuşcat un urs în zona străzii Jepilor din cartierul Răcădău. În cursul nopții, în municipiu s-au primit 25 de alerte care semnalau prezenţa animalelor sălbatice în oraş.

„În cursul serii de ieri, 28.05, echipa de intervenţie a extras prin împuşcare un urs din zona străzii Jepilor. În primă fază s-a încercat alungarea lui prin mijloace acustice şi vizuale, dar acesta nu doar că nu a reacţionat, dar a continuat să mănânce inclusiv în prezenţa oamenilor”, a anunţat, vineri, Primăria Braşov, potrivit News.ro.

Instituţia precizează că animalul mai fusese semnalat şi în zilele anterioare în aceeaşi zonă şi, în lipsa unei reacţii la prezenţa omului, a fost luată decizia extragerii prin împuşcare.

Decizia a fost pusă în aplicare în momentul în care s-au îndeplinit condiţiile de siguranţă pentru acest lucru.

„Din păcate, în această dimineaţă, un alt urs a fost semnalat în aceeaşi zonă, urşii fiind animale teritoriale”, au mai precizat oficialii Primăriei Braşov.

Aceştia anunţă că, în cursul nopţii de ieri s-au primit 25 de alerte, acesta fiind cel mai mare număr de sesizări a prezenţei ursului într-o singură noapte.