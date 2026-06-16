Urs împuşcat pe Transfăgărăşan, după ce a atacat un turist elvețian. Apelul făcut de Romsilva

Ursoaică cu pui primește o bucată de pâine de la o persoană dintr-o mașină, pe Transfăgărășan, 22 iulie 2024. Inquam Photos / George Călin

Intervenția a avut loc luni, 15 iunie, în apropiere de Barajul Vidraru, a anunțat marți Romsilva, precizând că ursul avea un „comportament agresiv”.

„Un urs cu comportament agresiv, care luni, 15 iunie, a atacat un turist elvețian pe DN 7C Transfăgărășan, în apropierea Barajului Vidraru, a fost extras prin împușcare de angajați ai Direcției Silvice Argeș, în baza deciziei comisiei locale”, a anunțat Romsilva, într-o informare pe pagina de Facebook.

La fața locului au intervenit silvicultori ai Direcției Silvice Argeș, împreună cu jandarmi și reprezentanți ai Primăriei comunei Arefu, potrivit sursei citate.

Romsilva precizează că, pentru a reduce riscul întâlnirilor dintre oameni și urși, Direcția Silvică Argeș a montat panouri de avertizare suplimentare și a intensificat patrulele comune cu Jandarmeria în zonele cu risc.

„Vă rugăm să nu hrăniți și să nu vă apropiați de animalele sălbatice. Un urs obișnuit cu prezența și mâncarea oamenilor ajunge să fie un pericol — atât pentru turiști, cât și pentru el însuși”, a avertizat Romsilva.