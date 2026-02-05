VIDEO „Pericol real”. Trei urși, filmați de schiori pe o pârtie frecventată de schiori din Poiana Brașov
Imaginile publicate de Jandarmeria Română pe Facebook prezintă o ursoaică cu pui care se joacă în zăpadă în timp ce numeroși schiori s-au oprit pentru a îi filma. „Pericol real”, este mesajul cu care jandarmii însoțesc imaginile.
„Imaginile surprinse astăzi semnalează prezența unei ursoaice cu pui în zona pârtiei Lupului din Poiana Brașov. O zonă frecventată de iubitorii de schi – copii și adulți.
Pot părea amuzanți, uneori drăgălași, dar nu trebuie să uităm că animalele sălbatice reprezintă un pericol real”, transmite Jandarmeria Română într-o poastare pe Facebook.
Instituția transmite și o serie de recomandările pentru cei care se întâlnesc cu urși:
- Nu vă apropiați pentru a-i hrăni sau pentru a-i fotografia
- Nu interveniți în niciun fel
- Sunați imediat la 112 pentru a anunța autoritățile.
