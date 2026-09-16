Ursula von der Leyen spune că poziția Europei față de AI este clară: „Îmi doresc ca medicul meu să fie un robot?”

Europa dorește să „valorifice la maximum” inteligența artificială pentru a „îmbunătăți societățile noastre, calitatea vieții și productivitatea noastră”, dar este conștientă de „riscurile enorme” pe care le implică implementarea acesteia, a spus miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs major despre Starea Uniunii Europene.

„Pe măsură ce modelele de ultimă generație devin tot mai performante, aceste riscuri au devenit mai acute și sunt tot mai vizibile”, a spus von der Leyen, citată de The Guardian.

„Directorii executivi ai celor mai avansate companii ne spun că este momentul să încetinim ritmul de dezvoltare a modelelor care se autoîmbunătățesc, pentru a ține pasul cu evoluția tehnologiei de ultimă generație. Dacă cei care dezvoltă tehnologia au o viziune clară, atunci ar trebui să o avem și noi”, a continuat șefa Comisiei Europene.

În continuare, ea a mai afirmat că UE va „intensifica eforturile în comun” alături de parteneri cu viziuni similare, precum Canada și Regatul Unit, concentrându-se în special pe „evaluarea modelelor, verificarea acestora, avertizarea timpurie și securitatea AI”.

Ursula von der Leyen a mai precizat că UE va invita principalele laboratoare AI la discuții privind modul în care putem sprijini eforturile actuale ale industriei de a menține un ritm adecvat al dezvoltării de avangardă.

De asemenea, ea a subliniat că Europa are nevoie de „propriile sale capacități” și trebuie să „își sporească masiv capacitatea de calcul”.

„Nu vreau ca un robot să-mi spună dacă am cancer sau nu”

Apoi, Von der Leyen a făcut o referire specifică la aplicațiile AI în domeniul sănătății.

„Îmi doresc ca medicul meu să aibă acces instantaneu, prin intermediul AI, la toate datele necesare pentru a stabili cel mai bun diagnostic și cea mai bună alegere terapeutică? Da, desigur. Dar îmi doresc ca medicul meu să fie un robot? Nu, bineînțeles că nu. Nu vreau ca un robot să-mi spună dacă am cancer sau nu. Ideea este că AI trebuie să le ofere medicilor noștri mijloace suplimentare, nu să îi înlocuiască. Și acesta este doar un exemplu”, spune ea.

Ea a afirmat că abordarea UE este clară: „vrem inteligență artificială; vrem ca AI să creeze mai multă valoare, mai multă responsabilitate, la un cost mai mic și cu un consum redus de energie”.

„Dar, mai presus de toate, vrem o AI care să țină cont de voința umană. Aceasta este esența abordării europene”, a conchis președinta Comisiei UE.