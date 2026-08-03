USR critică PSD și AUR pentru amendamentul care l-ar lăsa pe Dominic Fritz fără mandat: „Nicio Curte Constituțională nu lasă o asemenea mizerie să treacă”

Deputatul USR Cătălin Drulă susține că liderii PSD și AUR „știu și ei că nicio Curte Constituțională din lumea asta” nu va lăsa să treacă o lege care conține amendamentul despre care USR spune că a fost făcut „cu dedicație” pentru ca Dominic Fritz să își piardă mandatul de primar al Timișoarei.

Cu voturile AUR, UPR și SOS, PSD a trecut luni în Comisia juridică a Camerei Deputaților un amendament la legea reformei ANI ce prevede că persoanele găsite definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese își pierd automat funcția sau mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii – chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii.

Într-o astfel de situație se află și primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz, despre care Înalta Curte a stabilit, în iunie 2026, printr-o decizie definitivă, că este în conflict de interese.

Tot astăzi în comisia juridică, AUR a obținut voturile PSD pentru a trece un amendament prin care și partenerii demnitarilor sunt obligați să depună declarații de avere, nu doar soții.

Drulă susține că amendamentul PSD este „neconstituțional”

Cătălin Drulă a criticat amendamentul trecut de PSD cu voturile AUR.

„Ce s-a întâmplat astăzi pe Legea ANI în Comisia Juridică e o mizerie similară cu OUG13. Nu au mai făcut-o noaptea ca hoții, ci ziua în amiaza mare, cu rânjetul pe buze și cu AUR la braț. Grindeanu iar s-a luat în brațe cu Simion și împreună se țin de rele împotriva României”, a declarat deputatul USR Cătălin Drulă, luni, pe Facebook.

El l-a comparat pe fostul ministru PSD al justiției Radu Marinescu cu Florin Iordache, social-democratul care deținea portofoliul la momentul OUG 13.

„Noul Iordache din Comisia Juridică, deputatul PSD Radu Marinescu, a pus în executare ordinul de partid: o lege croită cu dedicație pentru un singur om, Dominic Fritz, pe care nu îl pot învinge la vot. Am văzut astăzi de la Marinescu aceeași sfidare ca la Iordache, același contorsionism, și aceeași «altă întrebare» aruncată în fața Constituției”, a continuat Cătălin Drulă.

Drulă susține că amendamentul respectiv este unul „neconstituțional” și „aplică o pedeapsă nouă, retroactiv”.

„Au băgat pe gât același amendament neconstituțional care aplică o pedeapsă nouă, retroactiv. Le-au dat și celor de AUR un mărunțiș, cât să-l hărțuiască pe președintele Nicușor Dan”, a adăugat el.

Deputatul USR i-a acuzat pe liderii PSD și AUR că sunt conștienți că, în aceste condiții, legea va pica la Curtea Constituțională.

„Știu și ei că nicio Curte Constituțională din lumea asta nu lasă o asemenea mizerie să treacă. Știu că se va bloca jalonul din PNRR și că România riscă să piardă 800 de milioane de euro. Dar pentru PSD și AUR, banii de spitale, școli și autostrăzi sunt mărunțiș când e vorba să-și potolească frustrările și foamea de sinecuri”, a mai declarat deputatul USR.