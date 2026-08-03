PSD, alături de AUR, a trecut din nou amendamentul care îi poate încheia mandatul lui Dominic Fritz. Legea ANI, reluată de la zero

Comisia juridică a Camerei Deputaților a aprobat, luni, un amendament PSD la legea reformei ANI care prevede că persoanele găsite definitiv în stare de incompatibilitate sau în conflict de interese își pierd automat funcția sau mandatul în 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii – chiar dacă abaterea a fost constatată înainte de intrarea în vigoare a legii. Prevederea a trecut cu voturile parlamentarilor PSD, AUR, PACE și SOS.

Într-o astfel de situație se află și primarul USR al Timișoarei, Dominic Fritz. În iunie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că Fritz este în conflict de interes, în dosarul în care a fost acuzat de Agenția Națională de Integritate.

USR și PNL au votat împotrivă sau s-au abținut, avertizând că prevederea riscă să facă legea neconstituțională, ceea ce ar putea întârzia adoptarea legii-jalon PNRR, de care depind 770 de milioane de euro.

După ce a fost depus a doua oară la Senat, proiectul de lege pentru reforma ANI a reintrat luni pe circuitul parlamentar. Prima oprire este comisia juridică de la Camera Deputaților, unde proiectul este dezbătut la ora publicării acestui articol și unde trebuie să primească un raport înainte de a fi votat în plenul Camerei.

Legea ANI este jalon în PNRR. De ea depind 770 de milioane de euro, bani nerambursabili. Dacă legea nu va fi publicată în Monitorul Oficial până la 31 august, România pierde banii, conform Guvernului.

Amendament PSD: Cei cu decizii definitive de incompatibilitate sau conflict de interese își pierd automat funcția

Grupul parlamentar PSD a depus un amendament care prevede că funcționarul care se află în conflict de interese sau în incompatibilitate va fi sancționat, conform legii. Indiferent dacă este vorba despre conflict de interese penal sau administrativ.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei decizii cu încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese sau starea de incompatibilitate, constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementărilor aplicabile demnității, funcției sau activitățiii respective în măsura în care prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta și dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni”, arată amendamentul PSD.

După ce fostul ministru al Justiției Radu Marinescu, a prezentat amendamentul, liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache a spus că liberalii din comisie se vor abține pentru că „reformulările nu au niciun fel de logică”

„Textele așa cum sunt trecute în proiect sunt clare, iar amendamentele grupului parlamentar PSD urmăresc o singură finalitate – anume dispozițiile din normele tranzitorii, a mai spus Andronache.

Amendamentul a fost aprobat, cei trei deputați USR au votat „împotrivă”, în timp ce 4 liberali s-au abținut de la vot. Restul deputaților au votat „pentru”.

Deputații PSD au cerut și modificarea articolului 2 al alineatului. Amendamentul prevede că o persoană declarată în conflict de interese sau în incompatibilitate nu mai poate candida pentru nicio funcție timp de 3 ani și își pierde funcția din momentul în care decizia unei instanțe devine definitivă nu mi poate fi contestată.

„Persoana prevăzută la alin.1 are interdicția de a mai ocupa o funcție sau demnitate publică ori eligibilă, dintre cele prevăzute de prezenta lege, pe o perioadă de până la 3 ani, care operează de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești, moment de la care este decăzută din funcție”.

Și acest amendament a trecut cu majoritate de voturi. Cei trei deputați USR au votat împotrivă, iar cei 4 liberali s-au abținut. Deputații celorlalte grupuri parlamentare – AUR, SOS România, PACE, UDMR, de exemplu – au votat „pentru”, alături de PSD.

PSD cere aplicarea pedepsei și pentru cei care au primit decizia definitivă înainte de intrarea în vigoare a legii

De data asta, social-democrații au introdus și norme tranzitorii.

„1. În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”, arată primul alineat.

Practic, el prevede că persoanele care au primit o decizie definitivă cu privire la starea de incompatibilitate sau de conflict de interese înainte de a intra în vigoare legea își vor pierde funcția, dacă cei trei ani de interdicție nu s-au scurs.

„Avem aceasta situație, o persoană trece pe roșu și până se face procesul verbal intervine o lege și apare că trebuie să i se confiște mașina. Nu poate să vină o lege nouă și să adauge o sancțiune nouă. este indubitabil o sancțiune nouă”, a spus deputata USR Oana Murariu.

Gabriel Andronache a spus că amendamentul face legea să fie neconstituțională:

„Eu vin cu argumente juridice dintr-o decizie CCR din 2019, care arată că e neconstituțional. Sper că nu e făcut cu intenție așa: la paragraful 40 zice – raportul de evaluare ANI e un act administrativ individual drept pentru care acesta nu intra în vigoare și nu produce efecte. Prin urmare, articolul 2 din lege se aplică cu legea in vigoare a legii aplicate, nu de la data în care actul ANI a produs efect”.

„Dacă vrem să introducem o sancțiune nouă, atunci se aplica celor care au săvârșit fapta după ce legea intră în vigoare. Pentru legea veche ai niște sancțiuni și vor fi aplicate acelea”, a adăugat deputatul USR Alin Stoica.

Al doilea alineat al normelor tranzitorii propuse de PSD spune că își vor pierde mandatul și cei care primesc o decizie definitivă după intrarea în vigoare a legii.

„2. Persoanelor față de care se constată în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese după intrarea în vigoare a prezentei legi le încetează mandatul la data rămânerii definitive a raportului de evaluare sau a hotărârii judecătorești după caz”.

La vot, 4 deputați USR au votat împotrivă, 6 deputați, ai PNL și UDMR, s-au abținut de la vot. Restul au votat „pentru”.

Amendamentul PSD, contestat de USR și PNL

Inițial, amendamentul care îi putea lăsa fără mandat pe cei declarați incompatibili înainte de intrarea în vigoare a noii legi a fost propus săptămâna trecută de senatorul PSD Ion Cristinel Rujan:

„Persoanelor față de care s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau conflict de interese anterior intrării în vigoare a prezenței legi le încetează de drept funcția sau demnitatea publică ori mandatul la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Amendamentul a trecut de Comisia juridică săptămâna trecută, a picat în plenul Senatului, iar vineri a fost redepus în comisie într-o formă modificată de PNL și USR. PSD a venit însă luni în Comisie cu o nouă formă a amendamentului.

Potrivit Constituției, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

„Nicio clipă n-o sa convingem pe nimeni că amendamentul nu e pentru Fritz”, a mai spus Fenechiu.

Amendamentul a trecut săptămâna trecută cu votul senatorilor PSD, AUR, SOS și liberalilor din tabăra anti-Bolojan. Singurii care au votat împotrivă au fost Daniel Fenechiu (PNL), Simona Spătaru, Sorin Șipoș (USR). Senatorul UDMR Istvan Szilard Tasnadi s-a abținut.

Apoi, în ședința de plen a Senatului întreagă lege-jalon PNRR a fost respinsă după ce USR, PNL și AUR au decis să nu voteze. Senatorii AUR și-au scos cartelele din tableta de vot, în timp de USR și PNL au ales opțiunea „prezent, nu votez”.

După, respingere, PNL și USR au depus un nou proiect de lege, care nu includea prevederea PSD, proiect care este dezbătut astăzi.