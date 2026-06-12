USR decide astăzi dacă votează sau nu Guvernul Tomac / PNL își face calcule pentru un scenariu în care Guvernul Tomac nu trece

USR decide vineri dacă va vota pentru învestirea Guvernului Tomac, însă consultările din filiale au arătat o poziție aproape unanimă – aceea de a nu susține noul Executiv, au spus pentru HotNews surse din partid. Liderii partidului își păstrează linia similară cu cea a liberalilor, care au decis că nu vor susține un Guvern perceput ca „paravan” pentru PSD.

Comitetul Politic al USR se reunește de la ora 17:00. Din acest for fac parte membrii Biroului Național, adică conducerea restrânsă a partidului, miniștrii, parlamentarii, europarlamentarii, președinții filialelor și primarii cu cele mai multe voturi obținute la ultimele alegeri, potrivit statutului partidului.

Cu câteva ore înainte de ședință, premierul desemnat Eugen Tomac a trimis către USR lista de miniștri. Dar pe listă nu se regăsesc actualii miniștri ai USR, așa cum a cerut Dominic Fritz, imediat după desemnarea lui Tomac.

Ședința Comitetului Politic este mai degrabă o formalitate pentru că luni la USR a existat o ședință informală în care liderii și-au păstrat aceeași linie – aceea că un guvern tehnocrat nu e potrivit pentru acest moment.

Apoi, au început consultările în filialele partidului, iar membrii s-au exprimat aproape unanim împotriva unui vot „pentru” Guvernul Tomac, chiar dacă au mai existat discuții între Dominic Fritz și premierul desemnat în ultima săptămână, au spus pentru HotNews surse din USR.

USR a mers încă de la moțiunea de cenzură PSD-AUR pe aceeași linie cu PNL, ambele partide anunțând că nu vor face parte dintr-un guvern în care se va afla și PSD și că nu vor susține un guvern tehnocrat care nu ar avea susținere parlamentară.

Joi, liberalii au decis clar, în unanimitate, că nu vor să susțină „o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspundere”, după cum a explicat Ilie Bolojan. PNL acuză că pe lista cu propunerile de miniștri pentru Guvernul Tomac se află persoane apropiate de PSD.

Liberalii analizează varianta unui guvern minoritar

În plus, potrivit unor surse din conducerea PNL, dacă Guvernul propus de Tomac va pica, iar președintele va declanșa o nouă rundă de consultări, liberalii sunt pregătiți să-i propună lui Nicușor Dan un Guvern minoritar din care să facă parte PNL, USR și UDMR.

De altfel, și liderul USR, Dominic Fritz, spunea, chiar înainte de moțiune, că varianta unui guvern minoritar este „sănătoasă” și „realistă”.

Pe de altă parte, UDMR nu dorește să facă parte dintr-un Guvern care să depindă permanent de voturile parlamentarilor care au părăsit POT și S.O.S România și care fac acum parte din grupurile Uniți pentru România și PACE.

„Se poate discuta despre un guvern minoritar, în care rămâne PNL, USR, UDMR, grupul Minorităţilor Naţionale, dacă va exista o susţinere în Parlament din partea unor parlamentari, deputaţi, senatori, individual”, spunea liderul UDMR Kelemen Hunor după consultările cu Nicușor Dan de la Palatul Cotroceni.

UDMR urmează să ia o decizie privind susținerea Guvernului Tomac în weekend, însă Kelemen Hunor a fost destul de tranșant cu privire la susținerea lui Tomac: „În acest moment, din punctul de vedere al logicii politice este aproape imposibil să votăm un Guvern din care nu facem parte, după ce am fost dați afară dintr-un guvern prin moțiune de cenzură”.

PSD mai așteaptă

PSD a amânat pentru începutul săptămânii viitoare ședința în care să decidă dacă va susține sau nu Guvernul Tomac în Parlament. Social-democrații spun că până atunci vor să vadă că programul de guvernare și lista de miniștri sunt depuse la Parlament.

În acest moment, PSD ia în calcul două variante – să decidă să nu voteze „pentru”, astfel încât să nu fie singurul mare partid care susține Guvernul sau să lase fiecare parlamentar să voteze liber, așa cum vrea.

Totuși, joi seara, printr-o postare pe Facebook, Claudiu Manda, secretarul general al partidului și practic mâna dreaptă a lui Sorin Grindeanu, a transmis că, în opinia sa, „Guvernul Tomac va trece”.

În lipsa voturilor de la PSD, PNL, USR, UDMR și ale AUR, care a anunțat că nu îl va susține, Eugen Tomac ar rămâne doar cu voturile parlamentarilor de la Minoritățile Naționale, grupul PACE, UPR și cu ale parlamentarilor neafiliați – 65 la număr. Însă nici voturile acestor formațiuni nu sunt garantate. PACE, de exemplu, așteaptă să vadă și ei programul de guvernare propus de Tomac.

La Cotroceni este luată în calcul desemnarea unui nou tehnocrat dacă Tomac nu va trece de votul din Parlament, conform surselor HotNews.