USR și-a anunțat decizia privind susținerea Guvernului Tomac. Nicio surpriză: a ales la fel ca PNL

USR a decis vineri că nu va susține Guvernul Tomac, aliniindu-se astfel poziției anunțate deja de PNL.

„USR a ajuns la concluzia că nu putem susține această soluție. Tocmai ce am consemnat această decizie cu un vot în comitetul politic. Majoritatea a fost clară”, a spus Dominic Fritz vineri.

Potrivit surselor HotNews, în Comitetul Politic al USR s-au înregistrat 131 de voturi împotriva susținerii Guvernului Tomac, 5 voturi pentru și o abținere.

USR a mers încă de la moțiunea de cenzură PSD-AUR pe aceeași linie cu PNL, ambele partide anunțând că nu vor face parte dintr-un guvern în care se va afla și PSD și că nu vor susține un guvern tehnocrat care nu ar avea susținere parlamentară.

Comitetul Politic al USR s-a reunit vineri într-o ședință online, începând de la ora 17.00, pentru a decide dacă va vota sau nu pentru învestirea Guvernului Tomac.

La acest for au luat parte membrii Biroului Național, adică conducerea restrânsă a partidului, miniștrii, parlamentarii, europarlamentarii, președinții filialelor și primarii cu cele mai multe voturi obținute la ultimele alegeri, potrivit statutului partidului.

Cu câteva ore înainte de ședință, premierul desemnat Eugen Tomac a finalizat lista miniștrilor pe care vrea să îi aibă alături în cabinet. Pe listă nu se regăsesc actualii miniștri ai USR, așa cum a cerut Dominic Fritz, imediat după desemnarea lui Tomac.

Joi, liberalii au decis clar, în unanimitate, că nu vor să susțină „o formulă de paravan pentru a scuti PSD de răspundere”, după cum a explicat Ilie Bolojan. PNL acuză că pe lista cu propunerile de miniștri pentru Guvernul Tomac se află persoane apropiate de PSD.