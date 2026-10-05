USR nu vrea un guvern „cu o majoritate de o zi”. Ce i-a spus Dominic Fritz președintelui Dan

Președintele USR Dominic Fritz a afirmat că este nevoie ca viitorul guvern să aibă susținerea constantă a unei majorități parlamentare, nu de una conjuncturală, motiv pentru care partidul său i-a cerut președintelui Nicușor Dan să dizolve Parlamentul și să convoace alegeri anticipate.

„Un guver ce ar depinde de o majoritate de o zi, care apoi să depindă de majorități conjuncturale între PSD și AUR nu ar fi un guvern cu puteri depline. De aceea, i-am spus președintelui că soluția anticipatelor nu este doar consitutțională, ci cea mai sinceră pentru toți românii care vor ca criza să se termine”, a declarat Dominic Fritz.

USR refuză „iluzia stabilității”

El a precizat că România are nevoie de un guvern cu o majoritate clară în Parlament, cu o agendă reformistă, nu de unul care să ofere doar „iluzia stabilității”.

„Președintele poată să facă o nominalizare și vom sta de vorbă cu premierul nominalizat de el. Vom pune tocmai această întrebare: cu ce majoritate o să livreze rezultatele de care au nevoie românii. Încrederea noastră că o soluție de aranjamente politice mai poate duce la rezultate bune pentru România este foarte mică”, susține liderul USR.

Fritz nu a exclus ca viitorul candidat de prim-ministru să obțină cele 233 de voturi necesari învestirii guvernului său, însă acest lucru nu înseamnă că există o majoritate parlamentară care să susțină Guvernul pe intervale de timp mai mari.

De asemenea, USR exclude orice soluție negociată cu PSD privind susținerea unui guvern, condus eventual de un independent.

„Am luat decizia înainnte să treacă moțiunea de cenzură și decizia este valabilă: nu vom vota un guvern din care să facă parte PSD, indiferent de cine este premierul. Nu avem nicio încredere că PSD poate să agreeze un program politic în favoarea românilor”, a motivat Dominic Fritz.

Invitat să comenteze un eventual sprijin acordat de PNL pentru învestirea viitorului guvern, Fritz a răspuns: „Mă aștept ca PNL să rămmână fidel principiilor pentru care s-a luptat în ultimele luni, ca obiectivul nostru comun de a câștiga următoarele alegeri împreună să rămână valabil. PNL trebuie să ia această decizie și apoi evaluăm situația. Noi credem că este nevoie de un bloc politic reformist”, a mai spus Dominic Fritz.

PNL, dispus să negocieze

Președintele PNL Ilie Bolojan a declarat, la finele consultărilor cu președintele Nicușor Dan, că liberalii sunt dispuși să discute „cât se poate de serios” posibilitatea de a contribui la încheierea crizei politice, însă după ce președintele va face o nominalizare.

„Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni după ce președintele României va face nominalizarea premierului, vom discuta cât se poate de serios și vom vedea care sunt posibilitățile de a evita prelungirea blocajului politic care nu este benefic pentru țara noastră”, a spus premierul interimar.

Pe de altă parte, Bolojan a spus că, dacă PSD va intra la guvernare, PNL va trece în opoziție, în conformitate cu deciziile anterioare ale conducerii partidului.