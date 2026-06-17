USR, poziție intransigentă față de guvernul lui Veștea. Denunță o majoritate bazată „pe traseiști” și anunță mutarea pregătită cu PNL și UDMR

USR nu va susține învestirea Guvernului Veștea la votul din Parlament, a decis Comitetul Politic al partidului, conform unui comunicat, mandatându-l pe Dominic Fritz să discute cu președintele Nicușor Dan și cu liderii PNL și UDMR „pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză”.

USR a precizat, în comunicatul transmis, că votul din Comitetul Politic a fost unul unanim.

„Guvernul Veștea nu are susținerea cetățenilor și nu o va avea nici pe a noastră. USR nu va vota Guvernul Veștea. Comitetul Politic al USR îl mandatează pe președintele Dominic Fritz să poarte discuții cu președintele PNL și cu președintele UDMR, în dialog și cu președintele României, Nicușor Dan, pentru a găsi o soluție comună de ieșire din această criză”, conform comunicatului USR.

Partidul condus de Dominic Fritz susține că învestirea Guvernului Veștea„ar însemna blocaj, risipă și lipsă de direcție într-un moment în care România are nevoie de responsabilitate și eficiență”.

„USR consideră că această formulă guvernamentală este greșită pentru România, este profund antireformistă și ar genera costuri suplimentare pentru bugetul public și nu are capacitatea de a livra reformele și măsurile de care țara are nevoie”, a declarat partidul.

USR susține că „va veni cu propuneri concrete pentru asigurarea unei guvernări stabile și coerente” în cazul în care Guvernul Veștea nu va trece de Parlament.

Surse politice spun că Guvernul Veștea nu are voturile necesare să treacă de Parlament. După PNL, USR și UDMR, și AUR a anunțat, miercuri, prin Petrișor Peiu, că parlamentarii partidului nu vor vota acest cabinet. Premierul desemnat urmează să depună joi la Parlament lista de miniștri și programul de guvernare, după ce inițial anunțase că va face acest lucru astăzi.

Liderul USR spune că Guvernul Veștea ar trece doar cu „voturile a peste 100 de traseiști și trădători”

Într-o declarație după ședința Comitetului Politic al USR, Dominic Fritz a spus că Guvernul Veștea ar fi unul „de proastă calitate și care ar costa scump pe români”.

„Pe lângă PSD, guvernul Veștea ar trebui să strângă voturile a peste 100 de traseiști și trădători. Un guvern de pe Temu: de proastă calitate și care ar costa scump pe români. Un guvern care nu are susținerea cetățenilor, nu o va avea nici pe a noastră. USR tocmai a decis asta în unanimitate în Comitetul Politic, unde se reunesc peste 150 lideri din toată țară”, a afirmat Fritz, miercuri seară, într-o postare pe Facebook.