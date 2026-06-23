USR respinge un guvern minoritar PSD. Dominic Fritz: „Nu mai are încrederea românilor” 

USR nu va votat un guvern din care face parte PSD, a declarat Dominic Fritz, marți, la finalul consultărilor cu președintele Nicușor Dan. Această poziție este în dezacord cu PNL care a spus că va vota un guvern PSD minoritar dacă se încheie un acord politic până la finalul anului.

„Am avut o discuție cu președintele României despre soluțiile pe care le propunem. USR crede că țara nu are nevoie de un guvern care sa treacă cumva cu 233 de voturi, ci o direcție clară. Nu se poate cu un PSD la guvernare care evident nu mai are încrederea românilor. De aceea i-am spus președintelui că USR nu va putea susține un guvern din care face parte PSD”, a afirmat Dominic Fritz după discuțiile de la Palatul Cotroceni, pe care HotNews le transmite în format LIVETEXT.

„Stăm la dispoziție pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR și suntem deschiși să stăm la discuții pentru un astfel de guvern”, a precizat Fritz.

„Credem că Parlamentul actual cu greu mai poate fi descris ca un Parlament care oglindește toate preferințele românilor tocmai de aceea nu ne este frica de alegeri anticipate”, a încheiat președintele USR.