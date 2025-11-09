USR şi PNL fac alianţa electorală la Buzău pentru susţinerea unui candidat comun la șefia Consiliului Judeţean. Cine va fi contracandidatul lui Ciolacu

Comitetul Politic al USR a validat cu o largă majoritate alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru, un antreprenor buzoian, pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie 2025.

„Membrii Comitetului Politic al USR s-au întrunit duminică, 9 noiembrie, la ora 16.00, şi au validat, cu o largă majoritate, alianţa electorală USR Buzău şi PNL Buzău pentru susţinerea candidatului independent Mihai Răzvan Moraru pentru preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău la alegerile parţiale din 7 decembrie 2025”, se arată într-un comunicat al USR difuzat duminică și citat de News.ro.

Cine e Mihai Răzvan Moraru

Potrivit USR, Mihai Răzvan Moraru este un antreprenor şi fermier buzoian cu o experienţă de peste 16 ani în mediul de afaceri.

„A construit la Buzău o unitate modernă de producţie şi a iniţiat activităţi de export, iar cea mai importantă realizare a sa este înfiinţarea primului centru privat de cercetare în nutriţia agricolă din România, proiect care a adus judeţul Buzău pe harta europeană a inovaţiei. De peste un deceniu, lucrează aproximativ 500 de hectare de teren agricol în Zărneşti, Racoviţeni şi Poşta Câlnău, având o bună cunoaştere a realităţilor rurale şi a problemelor cu care se confruntă fermierii şi antreprenorii locali”, arată USR într-un comunicat oficial.

Pe lângă activitatea economică, el s-a implicat activ în proiecte sociale dedicate reducerii abandonului şcolar în mediul rural, eforturi recompensate cu Premiul Filantropiei la Gala Oameni pentru Oameni în 2019, menționează USR. Mihai Răzvan Moraru are 44 de ani, este căsătorit şi are doi copii.

Vrea să rupă dominația PSD

Organizațiile județene Buzău ale PNL și USR au anunțat la începutul acestei săptămâni că au decis susținerea lui Mihai Răzvan Moraru pentru funcția de președinte al Consiliului județean la scrutinul din 7 decembrie.

Decizia comună a PNL și USR Buzău de a susține candidatura lui Mihai Răzvan Moraru a fost adoptată în unanimitate, relatează Agerpres. Cele două organizații au anunțat că vor colabora strâns în campania electorală, atât în mediul online, cât și în teren.

Candidatul comun al PNL și USR la CJ Buzău a declarat că intră în această competiție din dorința de a rupe dominația PSD și de a demonstra că Buzăul poate fi condus eficient, transparent și fără partizanat politic.

„Am venit în acest proiect pentru că nu pot accepta ca Buzăul să fie un județ de mâna a doua. Nu am venit să fac figurație. Cred că se poate câștiga și sper ca toate forțele care își doresc altceva pentru județul Buzău să vină alături de noi”, a spus Mihai Răzvan Moraru.

La alegerile parțiale pentru șefia CJ Buzău participă și fostul premier social-democrat Marcel Ciolacu.