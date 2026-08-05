USR va contesta Legea ANI la CCR: „PSD și AUR s-au inspirat din stalinism”

Liderul senatorilor USR, Sorin Șipoș, a anunțat că partidul său va ataca la Curtea Constituțională Legea ANI, cu semnături pe sesizare care vor veni și de la PNL. Potrivit unor surse Hotnews, judecătorii Curții ar putea să se întoarcă din vacanță pentru soluționarea sesizării până la data de 31 august, când jaloanele din PNRR trebuie îndeplinite.

„Este o lege bună, dar are două articole toxice. Nu ne putem prezenta în fața Comisiei Europene cu articole care contravin statului de drept”, a declarat Sorin Șipoș, după votul din plenul Senatului, care este forul decizional pentru proiectul Legii ANI.

Șipoș a menționat ca unul dintre articolele „toxice” pe acela prin care persoanele declarate deja ca fiind în incompatibilitate sau conflict de interese să își piardă mandatul, fiind vizat chiar președintele USR Dominic Fritz, care este și primar al Timișoarei.

„Trebuie să ne uităm în Constituție care spune că nicio lege nu se poate aplica retroactiv. Comisia Europeană nu va accepta să folosim legea împotriva adversarilor politici. Din stalinism s-au inspirat PSD și AUR când au depus aceste amendamente Este clar ca PSD vrea să îl scoată din joc pe primarul Timișoarei”, a spus senatorul USR.

Sprijin de la PNL

Senatorii Uniunii au votat, o parte, pentru adoptarea legii, iar cealaltă parte, împotriva ei. USR a vrut astfel să arate că dorește îndeplinirea jalonului care poate aduce României 770.000.000 euro, însă să și semnalizeze faptul că Legea ANI are articole neconstituționale.

El a precizat că se strâng deja semnăturile pentru sesizarea de neconstituționalitate. „Colegii de la PNL s-au oferit să dea semnături”, a adăugat Șipoș referindu-se la faptul că, singură, USR nu are suficienți parlamentari (50 de deputați sau 25 de senatori) pentru a sesiza Curtea.

Sorin Șipoș a estimat că ar fi timp ca CCR să se pronunțe asupra legii, iar jalonul din PNRR să fie realizat până la data limită de 31 august.

„Avem o sesiune extraordinară, ne așteptăm ca și alte instituții ale statului să se ocupe cu aceeași celeritate”, a comentat senatorul.

Surse din Curtea Constituțională au indicat pentru HotNews că există, cel puțin teoretic, ca judecătorii CCR să se pronunțe asupra Legii ANI până pe 31 august, însă este nevoie de o convocare a lor din vacanța judecătorească în care se află acum.

Amendamentele contestate de USR

Proiectul de lege menit să reformeze Agenția Națională de Integritate a trecut cu majoritate de voturi de Senat. Din cei 121 de senatori prezenți, 105 au votat „pentru”, 8 „împotrivă”, 7 s-au abținut, iar 2 senatori au ales să nu voteze.

Cele două amendamente despre care USR susține că sunt neconstituționale au fost depuse de către PSD și AUR și a fost adoptate:

Amendamentul PSD: „În cazul persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculate de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare respective a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitate publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.