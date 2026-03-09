V‑BOOST DAY la Stup: Ziua în care afacerea ta face un salt în digital alături de experții în digitalizare

La Stup găsești tot ce ai nevoie dacă vrei să începi sau să crești o afacere: o comunitate de peste 40.000 de membri, evenimente gratuite unde poți învăța despre schimbări fiscal, digital marketing, vânzări și multe altele și peste 20 de parteneri cu servicii la preț preferential pentru comunitatea Stup. Astăzi povestim cu echipa Vodafone, partenerul Stup care menține antreprenorii conectati și ajută afacerile, indiferent de mărimea lor, să reușească într-o lume digitală.

Într-un peisaj în care antreprenorii jonglează simultan cu clienți, operațiuni, marketing și timp prea puțin, îți aducem un eveniment care te ajută să înțelegi ce înseamnă transformarea digitală a unei afaceri.

V‑BOOST Day – creată de Vodafone Business, în parteneriat cu Stup, este mai mult decât un simplu eveniment: este o zi intensă, aplicată, practică, gândită să îți reseteze perspectiva asupra digitalizării afacerii tale și să te ajute să afli cum arată un viitor digitalizat, eficient și profitabil.

Evenimentul are trei avantaje importante: workshop-uri practice care îți arată ce ai de făcut, Consultanță în digitalizare 1:1, o sesiune în care, alături de un specialit în digitalizare, îți evaluezi nivelul de digitalizare al afacerii și un giveaway oferit pe loc celor care participă la minimum un workshop și finalizează evaluarea.

4 workshop‑uri susținute de experții in digitalizare

Ți-am pregătit 4 workshop-uri concentrate, care aduc în discuție cele mai importante provocări ale unei afaceri în ceea ce privește procesul de digitalizare. Fiecare workshop durează 45 de minute. Așa cum te-am obișnuit, ai posibilitatea de a discuta cu experții in digitalizare și despre provocările afacerii tale la finalul fiecărui workshop.

Fundația unei afaceri digitalizate: primii pași esențiali către un business automatizat și protejat de riscuri digitale

Dacă vrei ca business-ul tău să nu fie doar prezent în online, ci și organizat, în siguranță și pregătit pentru creștere, acesta este workshop-ul care pune temelia. În 45 de minute, descoperi cum arată fundația digitală a unei afaceri care funcționează fluid, fără haos și fără riscul unui atac cibernetic.

Vei afla:

ce înseamnă cu adevărat o afacere digitalizată și de ce nu este vorba doar despre „a fi online”;

cum arată operațiunile digitalizate atunci când documentele și procesele sunt într-un singur loc, accesibil și ordonat;

de ce securitatea cibernetică este centura ta de siguranță, indiferent cât de mică sau mare e afacerea;

câțiva pași simpli și rapizi pe care îi poți implementa imediat ca să fii mai eficient și mai protejat.

Speakeri:

Adrian Dobre, Team Leader, Solutions Cosultant, Vodafone Business

Vasile Lazăr, Senior Manager, Vodafone Security Operaționism Center

Cum transformi emailul și SMS-ul în instrumente care livrează rezultate concrete

Dacă vrei ca mesajele tale să ajungă, să fie văzute și, cel mai important, să fie primite cu interes, acesta este workshop-ul în care trebuie să fii. În 45 de minute descoperi cum să transformi trei canale aparent simple într-un motor de creștere pentru afacerea ta.

Vei înțelege:

de ce SMS-ul rămâne în continuare canalul care ajunge instant la client și nu se pierde în feed-uri;

rămâne în continuare canalul care ajunge instant la client și nu se pierde în feed-uri; de ce emailul către baza ta de abonați este pilon strategic pentru informare, loializare și vânzări recurente;

este pilon strategic pentru informare, loializare și vânzări recurente; cum funcționează omnichannel-ul în realitate – simplu și eficient – astfel încât fiecare mesaj, pe orice platformă, să lucreze pentru tine.

Speaker: Andrei Georgescu, Co-Fondator și Managing Partner White Image

Customer experience: ce ii determină pe clienți să cumpere

Acesta este workshop-ul în care înveți, concret, cum să transformi fiecare interacțiune cu clienții într-un avantaj real pentru afacerea ta. Într-un format scurt, clar și aplicat, descoperi ce îi face pe oameni să aibă încredere în afacerea ta și cum poți influența momentele-cheie din relația cu ei

Vei afla:

cum te “vede” clientul în primele 3 secunde online și de ce acest moment poate decide;

de ce este nevoia ca toate canalele tale să spună aceeasi poveste;

ce înseamnă o prezență digitală coerentă și cum o construiești cu elemente simple, clare și ușor de implementat;

cum creezi un journey fluent, de la descoperire → contact → comandă → livrare → post-achiziție, astfel încât clientul să simtă că este în centrul atenției la fiecare pas.

Speakeri:

Daniela Hariuc, Senior Manager, Customer Experience, Vodafone

Alexandru Todoran, Digital Cluster Manager, Vodafone Business

Cum devine AI-ul partenerul tău de business

Dacă există un workshop care poate transforma felul în care lucrezi, acesta este. Aici descoperi cum inteligența artificială devine partenerul tău de echipă – cel care nu uită și îți poate eficientiza câteva ore din program.

Timp de 45 de minute, vei afla:

ce este AI (fără termeni complicați) și unde îl folosești deja fără să-ți dai seama;

tipurile de AI explicate pe scurt, ca să înțelegi ce poți delega tehnologiei;

cum îți poate face munca infinit mai ușoară: de la oferte și follow-up, la mesaje, automatizări și generarea de texte sau imagini.

cum poți elimina taskurile repetitive, devenind mai eficient fără să muncești mai mult.

Speaker: Matei Mișarca, AI Engineering Chapter Lead, Vodafone

Consultanță în digitalizare 1:1 – îți evaluezi afacerea și modul de lucru

Pe tot parcursul zilei, V‑BOOST Day găzduiește una dintre cele mai valoroase experiențe ale evenimentului: Consultanța în digitalizare 1:1, un format prin care afacerea și modul de lucru este evaluată de specialiștii in digitalizare. Este o discuție structurată care îți va oferi claritate, direcție și acțiuni concrete pentru a-ți eficientiza operațiunile prin digitalizare.

Într-un spațiu dedicat, ai 30 de minute față în față cu un expert care îți analizează business-ul într-un mod conversațional, atent și aplicat, pentru a identifica zonele unde digitalizarea și optimizarea pot face diferența. Programările se fac în ziua evenimentului, pe loc, în limita intervalelor disponibile.

Cu ce pleci din sesiune:

evaluare a afacerii tale din perspectiva tehnologiilor utilizate sau a soluțiilor de digitalizare

recomandări clare și imediat aplicabile în zonele ce pot fi eficientizate

vizibilitate asupra ce poți îmbunătăți pe termen scurt pentru a accelera digitalizarea operațională

Bonusul zilei V-BOOST: poți pleca acasă cu un giveaway

Dacă participi la minimum 1 workshop și îți faci și Evaluarea 1:1 a afacerii alături de specialistul în digitalizare, primești automat un giveaway. Acestea se primesc pe loc doar daca sunt îndeplinite cele 2 condiții.

Vino la V-BOOST Day, participi la workshop-uri, îți evaluezi afacerea 1:1 și pleci cu claritate, soluții și un checklist pentru afacerea ta.

BT Stup este un loc pentru toți antreprenorii, creat cu scopul de a-i conecta pe aceștia cu furnizori de servicii și produse pentru înființarea, gestionarea sau managementul unei afaceri. La Stup se desfășoară inclusiv evenimente pentru antreprenori și viitori antreprenori, organizate atât de BT, cât și de partenerii acestei inițiative. BT Stup este dedicat tuturor antreprenorilor, indiferent de banca la care sunt clienți.

