Va beneficia Azomureș de energie și gaze la preț preferențial? Răspunsul Guvernului

Romgaz va începe în curând negocierile pentru preluarea combinatului chimic Azomureș, a anunțat astăzi Guvernul. Reprezentanții celor două companii s-au întâlnit marți cu premierul Ilie Bolojan, însă Guvernul a precizat, pentru HotNews, că nu se implică în aceste negocieri. Totodată, nu există discuții privind acordarea de energie și gaze la preț preferențial pentru Azomureș.

Azomureș este singurul producător de îngrășăminte chimice care mai funcționează în România și, atunci când funcționează la capacitate maximă, este cel mai mare consumator de gaze din țară.

Guvernul a anunțat că prim-ministrul Ilie Bolojan a primit marți, la Palatul Victoria, o delegație a companiei Ameropa Grains România, care deține Combinatul Azomureș. La întâlnire au participat și doi reprezentanți ai Romgaz, respectiv Răzvan Popescu, directorul general, și Aristotel Jude, directorul general adjunct.

„În cadrul discuțiilor s-a făcut o analiză a stadiului dialogului între companiile Romgaz și Ameropa Grains România, având ca obiect achiziționarea complexului de producere a îngrășămintelor chimice Azomureș. Negocierile dintre cele două companii vor începe în curând, în perspectiva identificării unei soluții pentru încheierea tranzacției, cu respectarea prevederilor legale, cadrului corporativ aplicabil și intereselor legitime ale cumpărătorului”, arată comunicatul.

Reprezentanții Executivului spun, la solicitarea HotNews, că întrevederea de azi a avut loc la solicitarea companiei Ameropa.

„Guvernul nu se implică și nu se va implica în negocierile comerciale dintre cele două companii. Cele două companii, Romgaz și Ameropa Grains România, vor începe în curând negocierile”, au răspuns oficialii de la Palatul Victoria”, spun reprezentanții executivului, în rîspunsul pentru HotNews.

Există însă un mandat formal al Guvernului dat companiei de stat Romgaz pentru achiziția Azomureș?

„Guvernul României nu poate și nu va interveni pentru a impune o decizie comercială Romgaz. Acest punct de vedere a fost exprimat și de premierul Ilie Bolojan în cadrul întrevederii. Totodată poziția Guvernului este că negocierile trebuie derulate de Romgaz conform legii, în interesul legitim al Romgaz, iar decizia companiei deținute de statul român trebuie adoptată cu respectarea procedurilor corporative aplicabile”, au continuat reprezentanții Guvernului.

Aceștia au mai spus că Guvernul este interesat în mod corect de funcționarea Azomureș într-un mediu economic sănătos, care să aducă valoare adăugată atât bugetului de stat, cât și pe întreg lanțul de producție și de utilizare a produselor Azomureș.

Guvernul va acționa, prin politici publice și în limitele cadrului legal pentru protejarea angajaților, apărarea intereselor strategice ale statului, susținerea corectă și legală a industriei de îngrășăminte chimice și a sectorului agricol.

Nu există discuții privind acordarea de energie sau gaze la preț preferințial

Reprezentanții Romgaz l-au informat pe prim-ministrul Ilie Bolojan că în curând vor începe negocierile, iar momentul va fi anunțat public de companie.

„Intenția părților exprimată în cadrul întâlnirii este de a finaliza cât mai repede posibil aceste negocieri”, a mai transmis Guvernul pentru HotNews.

În condițiile în care s-ar încheia tranzacția, achiziția ar urma să fie finanțată din surse Romgaz, fără sprijin de la bugetul de stat, au mai spus reprezentanții Executivului, precizând că nu există nicio discuție privind acordarea unor garanții sau facilități (energie sau gaze la preț preferențial) pentru ca tranzacția să fie viabilă.

Totodată, Guvernul analizează soluții și alternative pentru sectorul îngrășămintelor chimice, pentru scenariul în care tranzacția nu va fi finalizată.

Romgaz a acuzat Ameropa de presiuni pentru a obține un preț mai bun

Romgaz a anunțat în urmă cu un an că este interesat de preluarea Azomureș, combinat care a fost mai mult închis în ultimii ani, din cauza prețurilor mari la gaze. Romgaz deține 50% din proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde producția de gaze va începe în anul 2027.

La mijlocul lunii ianuarie, Azomureș a anunțat că recurge la măsuri care vor afecta peste 2.500 de locuri de muncă, din cauza incertitudinii prelungite privind aprovizionarea cu gaze și a blocajului în procesul de achiziție condus de stat.

Azomureș, deținută de grupul elvețian Ameropa, susținea că în ultimele 12 luni a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș, dar, până la acel moment, nu primise nicio ofertă.

În schimb, Romgaz a precizat că a trimis companiei o ofertă și așteaptă un răspuns din partea proprietarilor combinatului, pe care i-a acuzat că pun presiuni pentru a obține un preț mai bun.

„Romgaz nu acționează și nu realizează formalități corporative doar pentru a satisface interesele intrinseci ale unui terț vânzator. Romgaz își analizează demersurile corporative cu rigoare și echilibru, asigurându-se ca nicio decizie nu ar afecta interesele economice ale companiei”, a precizat producătorul național de gaze.

Ameropa, proprietarul Azomureș, este un grup elvețian de agribusiness cu activitate internațională, care acoperă întregul lanț din sectorul agro-alimentar, de la producție și comercializare până la logistică și distribuție. Compania are sediul central în Binningen (Elveția), lângă Basel, și activează în peste 30 de țări de pe toate continentele.