Scandal cu miză de sute de milioane de euro și 2.500 de locuri de muncă. Acuzații între Azomureș și Romgaz

Azomureș, singurul combinat de îngrășăminte chimice din România, a anunțat că trimite în șomaj tehnic 600 de angajați și suspendă contractele cu alți 1.500 de angajați, acuzând prelungirea procesului de preluare de către Romgaz. În replică, Romgaz a spus că prin acest anunț Azomureș pune presiuni pentru a obține un preț mai bun. Potrivit Ziarului Financiar, compania de stat a făcut deja o ofertă de 100 de milioane de euro, însă la jumătate față de suma pe care o aștepta Azomureș.

Romgaz a anunțat în urmă cu un an că este interesat de preluarea Azomureș, combinat care a fost mai mult închis în ultimii ani, din cauza prețurilor mari la gaze. Romgaz deține 50% din proiectul de mare adâncime Neptun Deep, unde producția de gaze va începe în anul 2027.

Azomureș a anunțat, marți, într-un comunicat, că recurge la măsuri care afectează peste 2.500 de locuri de muncă, din cauza incertitudinii prelungite privind aprovizionarea cu gaze și a blocajului în procesul de achiziție condus de stat.

Compania are 1.000 de angajați proprii, iar alți 1.500 sunt ai firmelor care lucrează pe platformă și depind de combinat.

„În lipsa unui parcurs clar și credibil, această amprentă de forță de muncă nu mai poate fi susținută la nivelurile actuale. În consecință, Azomureș va implementa următoarele măsuri în perioada imediat următoare:

aproximativ 600 de angajați vor fi plasați în șomaj tehnic, cu obiectivul de a evita concedieri permanente, în timp ce sunt analizate soluții viabile și sustenabile;

contractele majore de mentenanță și servicii vor fi suspendate sau reduse semnificativ, ceea ce va afecta direct peste 1.500 de angajați ai contractorilor care își desfășoară activitatea aproape permanent pe platforma Azomureș”, potrivit unui comunicat al producătorului de îngrășăminte.

Azomureș acuză Romgaz că întârzie preluarea combinatului

Azomureș, deținută de grupul elvețian Ameropa, spune că în ultimele 12 luni a purtat discuții continue cu Romgaz privind o posibilă achiziție a platformei industriale de la Târgu Mureș.

„Romgaz a indicat public că o ofertă angajantă ar putea fi formulată până la sfârșitul anului 2025, condiționat de finalizarea analizelor tehnice, financiare, juridice și de mediu (due diligence). Procesul de due diligence a fost desfășurat în mod complet. Cu toate acestea, până în prezent nu a fost transmisă nicio ofertă angajantă și nu a fost comunicat niciun calendar credibil de execuție, lăsând nerezolvat viitorul singurei platforme de producție de îngrășăminte azotoase la scară industrială din România”, spun reprezentanții Azomureș.

În pofida acestor reduceri, instalațiile rămân pregătite din punct de vedere tehnic pentru repornire, sub rezerva fezabilității economice, a mai comunicat combinatul.

Romgaz spune că a trimis o ofertă și așteaptă răspunsul Azomureș

În replică, Romgaz spune că a transmis către Azomureș o ofertă privind preluarea și așteaptă un răspuns din partea proprietarilor combinatului.

„Romgaz nu acționează și nu realizează formalități corporative doar pentru a satisface interesele intrinseci ale unui terț vânzator. Romgaz își analizează demersurile corporative cu rigoare și echilibru, asigurându-se ca nicio decizie nu ar afecta interesele economice ale companiei.

Pentru o corecta informare, Romgaz face precizarea ca a transmis către Azomureș o scrisoare prin care a informat in raport cu intervalul de preț propus pentru achiziția activelor Azomureș, cu precizarea ca, în cazul în care acest interval de preț ar fi acceptat, părțile ar putea intra în negocieri extinse cu privire la termenii și condițiile tranzacției”.

Care a fost oferta făcută de Romgaz

„Credem cu tărie ca informarea de presă a Azomureș în raport cu Romgaz nu poate conduce la sensibilizare, în sensul acceptării oricărui preț pentru o astfel de tranzacție”.

Oficialii Romgaz mai spun că, în cazul în care reprezentanții Azomureș doresc, rămân deschiși unui dialog onest și coerent pentru a negocia și fundamenta achiziția activelor Azomureș.

„În acelasi timp, Romgaz va analiza și orice altă oportunitate de a investi într-un proiect în industria îngrășămintelor chimice pe piața din România”, au mai arătat responsabilii Romgaz, fără a preciza despre ce este vorba.

Potrivit Ziarului Financiar, Romgaz ar fi oferit sub 100 de milioane de euro, în timp ce proprietarii Azomureș se așteptau la o sumă de aproximativ 200 de milioane de euro.

Ameropa, proprietarul Azomureș, este un grup elvețian de agribusiness cu activitate internațională, care acoperă întregul lanț din sectorul agro-alimentar, de la producție și comercializare până la logistică și distribuție. Compania are sediul central în Binningen (Elveția), lângă Basel, și activează în peste 30 de țări de pe toate continentele.