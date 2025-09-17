Va candida Cătălin Drulă la Primăria Capitalei? HotSpot LIVE, de la 11.00

Deputatul USR Cătălin Drulă vine în studioul HotNews pentru a explica de ce vrea să candideze la alegerile pentru Primăria Capitalei şi pentru a vorbi despre calculele sale și ale partidului în bătălia pentru competiţia locală care poate influenţa echilibrul politic la nivel național.

Podcastul politic HotSpot este realizat de jurnalistul Laurenţiu Ungureanu, e difuzat live şi poate fi urmărit pe site-ul HotNews.ro, pe YouTube şi pe Facebook.

Data pentru alegerile la Primăria Capitalei nu a fost încă stabilită, însă candidaţii se aliniază deja la start. Cătălin Drulă a spus că îşi doresşte să candideze şi că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan. „Îmi doresc să candidez. I-am spus și președintelui despre această intenție. Mai avem niște etape de parcurs și noi în USR, procedurile noastre interne, dar mai mult de atât, am dori să avem o candidatură mai largă în București, cu o susținere a unui candidat comun din partea PNL și USR”, a spus Cătălin Drulă, în august, într-o emisiune la Digi24.

O altă variantă discutată în PNL este candidatura lui Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, ales cu peste 70% din voturi la scrutinul de anul trecut. Acesta a spus că nu vrea să comunice decizia sa până când Guvernul nu va stabili calendarul alegerilor.

Va fi Cătălin Drulă desemnat candidat comun al partidelor de dreapta din coaliţie la Primăria Capitalei? Liderul USR va explica, la HotSpot Live, ce şanse are să fie ales în competiţia pentru Bucureşti.

Cătălin Drulă se află la al treilea mandat de deputat, fiind ales pe 1 decembrie 2024, pe listele USR, în circumscripția electorală Timiș. Din 10 iulie 2022 până pe 10 iunie 2024, el a fost un președinte al partidului USR.

Cătălin Drulă va răspunde şi unora dintre întrebările adresate de cititorii HotNews.ro. Puteți trimite întrebările într-un comentariu la acest articol, iar moderatorul va selecta o parte dintre ele şi le va adresa invitatului. Alte întrebări de la public vor putea fi transmise şi în direct, în secţiunea de comentarii din YouTube.

