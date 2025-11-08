„Vă dau nişte versuri care mă inspiră”. Daniel Băluţă a recitat la TV din „Paraziții”

Daniel Băluţă, candidatul PSD pentru Primăria Capitalei, a recitat sâmbătă, într-o emisiune de la Prima TV, versuri ale trupei „Paraziţii”, despre care spune că îl „inspiră”.

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, a fost pus să aleagă între „BUG Mafia” şi „Paraziţii”.

„Vă dau nişte versuri care mă inspiră. E o melodie frumoasă, se numeşte, nu pot să spun că suntem pe post, se numește «Slalom printre…(cretini – n.r.)», a răspuns Daniel Băluţă, în emisiunea Insider politic, difuzată sâmbătă la Prima TV, citat de News.ro.

Apoi, primarul Sectorului 4 a început să recite prima strofă a piesei celor de la „Paraziţii”.

„Într-o lume mică şi murdară, aşa cum o ştii, proştii par concepuţi pe cale artificială, că sunt mulţi ai dreacu’ şi n-au nicio boală”, a recitat Daniel Băluţă.