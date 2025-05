VIDEO „Va fi o victorie zdrobitoare”, susține George Simion, invocând o posibilă fraudă electorală, într-un interviu cu Steve Bannon

Prezidențiabilul AUR George Simion preconizează ca va câștiga în fața contracandidatului său Nicușor Dan cu un scor mare la scrutinul de duminică.

Invitat la podcastul fostului strateg-şef al Casei Albe, Steve Bannon, War Room, finalistul din cursa prezidențială a afirmat că va fi victorios dacă „nu fură 2 milioane de buletine de vot”.

„Câștigăm clar în România în turul al doilea. Va fi o victorie zdrobitoare. Mă aflu în prezent la Paris, unde m-am întâlnit cu români de aici. Mai devreme am fost la Bruxelles. M-am întâlnit și cu diaspora română. Ieri m-am întâlnit cu Matteo Salvini, Meloni și cu românii noștri care trăiesc în Italia. Marți am susținut candidatul polonez, deoarece duminică avem alegeri și în Polonia pentru funcția de președinte. Așadar, ar trebui să fie o victorie zdrobitoare, dacă nu fac ceva cu software-ul, dacă nu fură două milioane de buletine de vot. Va fi foarte greu, deoarece diferența este mare, așa că presupunem că nu vor fura. Și sperăm că vom reveni la democrație, la ordinea constituțională”, a declarat Simion.

Parlamentarul român nu a indicat la cine se referă când a invocat presupusa fraudă electorală și a subliniat că are sprijin de la mai multe figuri politice din Europa.

„Lucrurile se conturează bine. Am primit mesaje de sprijin de la Marine Le Pen și de la toți liderii pe care i-ați menționat. Este pentru prima dată când colaborăm cu toți conservatorii, suveraniștii și patrioții din Europa. Viktor Orban a transmis și el un mesaj, ceea ce este foarte important pentru noi, având în vedere adversitatea istorică dintre români și maghiari. Așadar, dacă totul merge bine, peste o lună îl vom repune pe Călin Georgescu, care a câștigat primele alegeri, la conducerea României și vom reveni la vocea poporului”, a mai spus Simion.

Șeful AUR susține că îl va înfrânge pe Nicușor Dan cu un scor mare.

„Tot ce încearcă să facă prin mass-media mainstream, toate atacurile, toate minciunile pe care le răspândesc astăzi nu ajung la publicul român. Cetățenii români ne susțin în continuare, ei înțeleg că nu este posibil ca o țară civilizată să anuleze alegerile. Așadar, ne gândim acum ce altceva pot inventa pentru a opri voința poporului. L-au eliminat pe Călin. El a câștigat primul tur cu 22%, iar eu am câștigat duminica trecută cu 41% în primul tur. Ne așteptăm la o diferență mare, de 60% la 40%, duminica aceasta, când vor fi numărate voturile, deoarece în sondajele la ieșirea de la urne vor fi 50-50”, a conchis liderul AUR.

“It Will Be A Landslide” Romanian Populist Candidate Predicts Huge Victory As Country Approaches Final Round Of Voting @georgesimion pic.twitter.com/GR2lbnCm5C