VIDEO „Am încercat, dar n-am reușit”. Reacția lui Nicușor Dan, când a fost întrebat de un jurnalist străin dacă România va doborî dronele rusești

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat joi, la Copenhaga, despre cum va răspunde România la dronele care îi încalcă spațiul aerian, în contextul incidentelor cu drone din ultimele săptămâni din Europa.

„Domnule președinte, veți începe să doborâți drone rusești care încalcă spațiul aerian românesc?”, este întrebarea adresată de un reporter de la o publicație internațională, la Copenhaga, potrivit imaginilor publicate pe Facebook de stiripesurse.ro.

Nicușor Dan i-a răspuns: „Am avut doar una. Am încercat, dar n-am reușit. Am păstrat-o. Dacă vom mai avea una, da”.

Președintele a fost prezent joi în Danemarca, unde a participat la reuniunea Comunităţii Politice Europene. După reuniune, Nicușor Dan a declarat că au avut loc discuții despre securitatea europeană, despre amenințările hibride, fizice, dar și despre drone.

Pe 13 septembrie, România a fost pe punctul de a doborî o dronă rusească care a intrat în spațiul său aerian, potrivit declarațiilor făcute referitor la acest incident de ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu. Drona interceptată de avioane F-16 și-a schimbat direcția de zbor către Ucraina.

Într-un interviu acordat pentru Euronews România după incidentul cu dronă din țara noastră, Nicușor Dan a fost întrebat: „dacă mai intră o dronă în spațiul aerian național, „să ne așteptăm să o doborâm?”. El a răspuns: „Da. Este o chestiune de a arăta determinare în fața unei potențiale agresiuni, când vorbim de drone. Când vorbim de avioane cu pilot, e mai complicat. Ca instinct, prefer să fiu mai prudent. Nu aș vrea ca prin discuția asta să introducem noțiuni de panică pentru cetățenii din România”.

Incidente similare au avut loc în ultimele săptămâni și în alte țări din Europa. Estonia a acuzat Rusia că a trimis avioane de luptă în spațiul său aerian, iar avioanele NATO au doborât drone deasupra Poloniei.

De asemenea, aeroporturile din Danemarca și Norvegia și-au suspendat operațiunile după ce drone au fost observate în spațiul lor aerian, alimentând dezbaterea dintre liderii europeni cu privire la fezabilitatea unui „zid de drone” pe flancul estic pentru a se proteja împotriva agresiunii ruse. Și Germania și Belgia au raportat recent că drone le-au survolat spațiile aeriene.