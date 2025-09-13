Incident cu o dronă rusească în Tulcea. Moșteanu: „Avioanele au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos”

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, la Antena 3, că avioanele F-16 care au fost trimise pentru interceptarea dronei care a intrat, sâmbătă, în spaţiul aerian naţional, au fost pe punctul de a o doborî însă aceasta și-a schimbat direcția de zbor către Ucraina. El a adăugat că duminică vor fi survoluri de elicoptere în acea zonă pentru a se vedea dacă drona ar fi căzut pe teritoriul României, deşi informaţiile din acest moment sunt că s-a deplasat în Ucraina.

Ionuţ Moşteanu a precizat că drona care a intrat în spațiul aerian românesc a fost zărită pe radare, iar avioanele trimise în interceptarea ei aveau dreptul legal să o doboare.

„Avem provocări cam la fiecare săptămână”

„Avioanele s-au ridicat şi au văzut-o. Au fost foarte aproape să o dea jos, drona zburând foarte jos, la un moment dat a plecat spre Ucraina. Astea sunt informaţiile pe care le avem la acest moment. Drona a ieşit din spaţiul aerian înapoi spre Ucraina şi vreau să clarific un detaliu. Din punct de vedere legal, Legea 73, aia trecută de Parlament în primăvară cu mult balamuc, permite Armatei Române să dea jos dronele care intră în spaţiul aerian, deci şi piloţii de F-16 au avut această aprobare de la Comandamentul Forţelor Întrunite, apoi care a transmis la Comandamentul Componente Aeriene, puteau să dea jos aceste drone”, a declarat Moşteanu.

Ministrul a spus că a fost o singură dronă care a intrat în spațiul nostru aerian, însă avioanele românești sau ale aliaților din NATO sunt ridicate frecevent de la sol pentru misiuni asemănătoare

„Avem provocări din partea Rusiei cam la fiecare săptămână. Noi dăm comunicate de fiecare dată când le vedem şi sunt la graniţa României. Din ce în ce mai des vin, sunt atacuri cu drone la graniţa României, la graniţa de nord a Dobrogei, cam în fiecare săptămână avem avioanele în aer, fie ale noastre, fie ale partenerilor germani care au aici o misiune de poliţie aeriană avansată”, a spus Ionuț Moșteanu.

Zona va fi survolată cu elicoptere în căutarea dronei

Explicând motivele pentru care au fost au fost ridicate de la sol avioane în două valuri, primul cu două F-16, al doilea cu două Eurofighter ale Luftwaffe, ministrul a spus că a fost vorba doar de înlocuirea unei patrule cu alta, nu de o a doua dronă care să fi intrat în România.

„Practic le-au înlocuit în spaţiul aerian pentru că avioanele au o perioadă de zbor limitată şi în momentul în care F-16-le se apropia de terminarea acestei perioade s-au ridicat Eurofighterele aliaţilor germani”, a explicat Moşteanu.

Misiunile acestora vor fi urmate duminică de survoluri ale zonei cu elicopterele. „Aşteptăm raportul final şi îl vom avea în orele care urmează din partea celor care au fost direct implicaţi în această operaţie. Mâine vor fi survoluri cu elicoptere în zona aceea pentru a vedea dacă există urme sau dacă ar fi căzut, dar toate informaţiile în momentul ăsta sunt că drona a ieşit în spaţiul aerian ucrainean”, a afirmat ministrul Apărării.

În ce privește procedura de doborâre a aeronavelor care intră în spațiul aerian românesc, ministrul a explicat că detaliile vor fi stabilite în CSAT.

„Procedurile vor trece în următorul CSAT, am luat toate aprobările în aceste luni de vară, sunt legate de procedurile de intervenţie în cazul aeronovelor cu pilot. În acest moment, pentru angajarea împotriva aeronavelor cu pilot funcţionăm practic pe legea veche, unde ministrul trebuie să dea aprobare pentru angajare. Şi eu am tot timpul un telefon asupra mea cu o aplicaţie, dacă ştiu că sunt într-o zonă fără semnal pe comandă în jos are altcineva această posibilitate de aprobare”, a explicat Ionuţ Moşteanu.

Două alerte în Tulcea într-o singură zi

O dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României, sâmbătă după-amiază, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea.

„În urmă cu puţin timp, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord a judeţului Tulcea, prin care cetăţenii au fost informaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian şi au fost îndemnaţi să adopte măsuri de protecţie. Durata estimată a alarmei aeriene este de aproximativ 90 de minute”, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea.

„Două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat sâmbătă, 13 septembrie, la ora 18:05, pentru monitorizarea situației aeriene la granița cu Ucraina, ca urmare a unor atacuri aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre”, a transmis și MApN.

„La ora 18:12 a fost emis mesajul RO-Alert pentru populația din nordul județului Tulcea, iar la ora 18:23 aeronavele F-16 au detectat o dronă în spațiul aerian național, pe care au urmărit-o până la aproximativ 20 de kilometri sud-vest de Chilia Veche, când a dispărut de pe radar”, potrivit MApN.

„Drona nu a evoluat deasupra zonelor locuite și nu a reprezentat un pericol iminent pentru securitatea populației. În momentul emiterii comunicatului, situația este monitorizată de sistemele radar ale MApN și aeronavele aflate în aer”, mai transmite ministerul.

La nici două ore, a fost emis un nou RO-Alert în zonă. De data aceasta, două Eurofighter Typhoon de la baza Kogălniceanu au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația.

Avertismentul lui Zelenski

Volodimir Zelenski a reacționat sâmbătă, într-o postare online, la informațiile din România privind drona rusească ce a încălcat spațiul aerian al țării, în timpul unui atac rusesc asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre. Președintele Ucrainei afirmă că un astfel de incident „nu poate fi coincidență sau o greșeală”, întrucât „armata rusă știe exact unde se îndreaptă dronele sale și cât timp pot opera în aer”. „Rutele lor sunt întotdeauna calculate”, a insistat liderul de la Kiev.

„Astăzi, România a mobilizat avioane de luptă din cauza unei drone rusești care a pătruns în spațiul său aerian. Conform datelor actuale, drona a pătruns aproximativ 10 kilometri în teritoriul românesc și a operat în spațiul aerian al NATO timp de aproximativ 50 de minute. Tot astăzi, Polonia a răspuns militar la amenințarea dronelor de atac rusești”, menționează Zelenski într-o postare pe X.