„Va înlocui vânzătorul din magazin”. eMAG lansează în 2026 un „robot” AI de shopping dezvoltat de români

eMAG a lansat la final de 2022 un chatbot denumit Dana, iar în interiorul companiei este testat un agent AI de shopping care ar trebui să fie lansat în 2026 și va permite clienților să poarte conversații despre diverse produse și să pună întrebări complexe, au spus șefii companiei.

„Va răspunde mult mai bine la întrebări”

Oficialii eMAG spun că este vorba despre „primul agent AI de shopping din România, dezvoltat cu tehnologie românească de către programatori români”.

L-am întrebat pe Tudor Manea, CEO al eMAG, ce va putea face noul asistent AI în comparație cu chatbotul Dana. „Acest agent de shopping va face tot ce face aplicația de mobil și câteva lucruri în plus. Noi vedem agentul de shopping ca fiind o altă metodă de descoperire și de tranzacționare”.

Șeful eMAG mai spunea că acest nou asistent digital de cumpărături „va înlocui vânzătorul din magazin, fiindcă foarte mulți se duc în magazin pentru că vor să pună întrebări, iar el va răspunde mult mai bine la întrebări”.

La fel ca la ChatGPT, asistentul virtual avansat de la eMAG va dispune de funcția Memory, va reține ce l-ai întrebat în trecut și îi vei putea da comenzi de genul „adu-mi mâncare de pisică, mâine dimineață, iar mâncarea urmează să fie adusă la easybox, fără ca agentul AI să pună întrebări suplimentare”, explică Tudor Manea.

Un party pentru copii și cumpărarea anvelopelor de iarnă

eMAG a oferit, în cadrul conferinței dedicate Black Friday 2025, câteva exemple de interacțiuni posibile cu viitorul agent AI.

„Mâine este un party tematic pentru nepoata de 5 ani care este mare fan prințesa de gheață și vreau să cumpăr decorațiuni de 500 de lei” Agentul răspunde și îi arată clientului ce seturi a găsit și ce variante are pentru a se încadra în buget.

Un alt exemplu oferit: „Care sunt cele mai bune cauciucuri de iarnă pentru Tesla Model 3, în limita a 1.000 lei/bucata?” Agentul AI vine cu un sumar de rezultate ce conține o listă de modele, dar îl întreabă pe client apoi care sunt dimensiunile exacte ale roții sau dacă deține un model Tesla Model 3 Short Range, Long Range sau Performance.

În total au lucrat 50 de oameni la acest agent care va avea mai multe versiuni. Nu se știe exact când va fi lansat, iar la început va exista doar varianta de comunicare prin text, dar ar putea urma și audio.

eMAG a lansat la final de 2022 chatbot-ul Dana și mulți clienți s-au plâns că este tot mai greu să dai de un operator uman când ai o problemă complexă. Șefii eMAG spun că chatbotul Dana din prezent este mult mai bun decât era acum doi ani și ceva, după un update semnificativ în decembrie 2024

Care este diferența dintre un chatbot simplu și un asistent AI de cumpărături? Un agent AI este mult mai avansat și este specializat pe achiziții online, așa că ajută în întregul proces, de la căutare până la comandă.

Dacă un chatbot obișnuit răspunde la întrebări despre livrare, retur sau documente necesare, un agent AI de shopping caută, compară și recomandă produse, ajutând clientul să cumpere exact ceea ce își dorește, doar pe baza instrucțiunilor oferite.

Sursa foto: Dreamstime.com