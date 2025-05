Vă recomandăm o opinie care critică HotNews

Ar trebui sau nu să ascultăm ce spun cei care au, în acest moment, o altă convingere decât a noastră?

Una dintre frumusețile democrației este aceea că ne putem contrazice fără să polemizăm și că putem să polemizăm fără să ne judecăm. Vă recomand un articol în care Cristian Pantazi este în dezacord cu munca unor colegi de la HotNews și cu un articol semnat de mine.

Jurnalistul scrie în G4Media că are „o mică dezamăgire” legată de redacția noastră. El crede că „să dai tribună zilnic acoliților lui Simion care încearcă să explice inexplicabilul e inutil”.

Da, aici gândim diferit. Nu credem că „dăm ceva de la noi” sau că facem un favor atunci când ascultăm oamenii, mai ales cei cu putere asupra vieții altora, și când relatăm. Suntem în spațiul public și aceste informații aparțin publicului, nu le avem noi, jurnaliștii, în proprietate, ca să decidem dacă le dăm sau nu mai departe.

Piperea, Peiu și ceilalți intervievați sunt aleșii unei părți importante a românilor. Că personal nu-mi plac multe dintre lucrurile pe care le susțin ei, asta nu le face nelegitime argumentele.

După cum, a critica anumite mișcări ale echipei lui Nicușor Dan, când sute de postări de pe TikTok care îl susțineau au fost deja date jos, ni se pare necesar. Am văzut atâtea cazuri când candidatul pro european și-a rătăcit calea, în campanie sau destul de repede după ce a ajuns președinte.

Numai atunci când ne punem întrebări dificile, inclusiv nouă înșine, ajungem la o imagine completă a ceea ce se întâmplă. Dacă se transformă în dogmă, judecata liberală riscă să devină ea însăși iliberală. Suntem o țară unde un recent studiu Atlasintel arată că 67% dintre oameni nu cred că democrația funcționează bine în România. Aici sunt și votanții lui Nicușor Dan, și cei ai lui George Simion și poate că soluția nu e să oprim dialogul.

Noi am decis această atitudine în redacție și am ales să încercăm să ne păstrăm obiectivitatea. Am optat să nu confundăm vocile cele mai puternice cu cele mai legitime și să nu ne radicalizăm pozițiile de teama că vom fi judecați.

Luni dimineață, de pildă, vom avea de făcut o treabă care nu se poate rezolva decât dacă lucrăm laolaltă, ca țară. Trebuie să ridicăm masa grea din mijlocul camerei, unii de o parte și ceilalți de cealaltă parte, să eliberăm spațiul și să ne apucăm de treabă, că se va fi terminat nunta. Dar pentru asta e nevoie să recunoaștem, cât mai mulți, de preferat împreună, rezultatul alegerilor.

Vă recomandăm articolul care ne critică, e interesant, îl puteți citi aici.