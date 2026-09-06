„Vă rugăm să plecați din timp spre școală sau grădiniță”. Primăria Capitalei anunță un „plan de fluidizare a traficului” pentru luni

Primăria Capitalei și Brigada Rutieră au pregătit un plan de fluidizare a traficului pentru luni, 6 septembrie, când are loc deschiderea noului an școlar.

Planul este coordonat de Brigada Rutieră, a precizat municipalitatea.

„Vă rugăm să plecați din timp spre școală sau grădiniță, să respectați indicațiile polițiștilor din teren și să evitați oprirea pe benzile de circulație la coborârea celor mici. Mulțumim și un an școlar pentru copii cu multe rezultate bune la învățătură!”, a scris Primăria Capitalei, duminică, într-o postare pe Facebook.

Intersecțiile în care vor sta echipajele Poliției Locale

Poliția Locală a Municipiului București va sta în următoarele intersecții:

Bd. N. Titulescu cu Str. Dr. Iacob Felix;

Șoseaua Virtuții cu Str. Orșova;

Șoseaua Virtuții cu Splaiul Independenței;

Bd. Iuliu Maniu cu Bd. Geniului (după-amiaza).

Poliția Locală Sector 1:

Șos. Chitilei – Bd. Bucureștii Noi;

Str. N. Caramfil – Bd. Aerogării;

Șos. N. Titulescu – Bd. Banu Manta;

Str. Turda – Bd. Ion Mihalache;

Bd. Mareșal Alexandru Averescu – Bd. Mărăști;

Poliția Locală Sector 2:

Șos. Colentina – Str. Ziduri Moși;

Bd. Mihai Bravu – Bd. Ferdinand;

Șos. Colentina – Piața Obor;

Șos. Colentina – Str. Teiul Doamnei;

Poliția Locală Sector 3:

Șos. Industriilor – Șos. Dudești-Pantelimon – Bd. Basarabia;

Șos. Dudești – Pantelimon – semafor Dedeman;

Șos. Dudești – Pantelimon – Șos. Gării Cățelu;

Poliția Locală Sector 5:

Rond Șos. Alexandriei;

Calea Rahovei – Str. Progresului;

Calea Rahovei – Bd. Tudor Vladimirescu;

Calea 13 Septembrie – Str. Mihail Sebastian;

Calea 13 Septembrie – Str. Progresului;

Calea 13 Septembrie – Șos. Panduri;

Poliția Locală Sector 6:

Bdul Timișoara – Bd. Paul Teodorescu;

Bdul Iuliu Maniu – APACA;

Pod Grozăvești;

Piața Leu.

În comunicatul Primăriei Capitalei nu este menționată Poliția Locală din Sectorul 4, unde primar este social-democratul Daniel Băluță.

FOTO: Vlad Ispas | Dreamstime.com