Vacanță la Mamaia 2026: „Cum am ajuns de la plajă direct la Spitalul de Boli Infecțioase, pe perfuzii”

În ultima săptămână din iulie am fost la Mamaia cu copilul meu adult și cu soțul. Nu în Nord, că nu se dau banii afară din casă, nici în sud, că deranj mare, să zicem că ne-am cazat în „Mamaia-Mijloc”. Am așteptat zilele acestea ca pe un cadou. Numai că, din cele 5 zile, doar prima și ultima le-am petrecut împreună la plajă, pentru că ne-a lovit – pe rând – o enterocolită cu simptome diferite. Unul a ajuns la Spitalul Județean, iar doi dintre noi la „Infecțioase”, în Constanța.

De prin iunie, pe David l-a apucat nerăbdarea: „Vreau în iulie la mare!”. Pentru noi, „la mare” este sinonim cu stațiunea Mamaia de ani buni. E fixația lui, e bucuria lui supremă, așa că nu negociem nici greci, nici bulgari, nici turci (am fost pe acolo, n-au primit note de trecere). Așa că, atunci când el spune „Mamaia”, noi spunem doar „când?”. Iulie. Iulie să fie! Deși iulie mai avea niște aniversări, niște rate, niște facturi… aia e. Când mergi la braț cu autismul prin viață, te bucuri că vrea să iasă din casă, strângi cureaua, suni un prieten și tot pleci.

Prima zi a început bine, dar a avut un final neprevăzut

Am plecat luni, cu noaptea-n cap, să evităm traficul. Dar și alții au fost la fel de organizați ca noi, așa că am mers în tandem cu alte mii de mașini pe A2, de la 5 dimineața, să prindem și răsăritul pe drum, o altă idee fixă ce trebuie respectată de fiecare dată când mergem la mare.

La ora cafelei, eram deja în stațiunea visurilor fiului meu, ne-am făcut check-in-ul și fuga la plajă. Evident că avem și o plajă preferată, „Soriso”, unde e lume civilizată, apa mică, nisip semi-fin și se ascultă doar jazz și bossa nova, adică exact ce trebuie unor minți însetate după liniște și relaxare.

Al meu soț dădea semne de oboseală, dar asta era destul de normal, după ce a condus cu noaptea-n cap de la București la mare. L-am lăsat mai liber, la umbreluță și două beri la draft, iar eu m-am bălăcit cu David cât a fost ziua de lungă.

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