Vaiana – una dintre cele mai iubite povești Disney revine pe marele ecran într-o spectaculoasă adaptare live-action

După ce a cucerit milioane de spectatori din întreaga lume și a devenit una dintre cele mai îndrăgite animații Disney ale ultimului deceniu, Vaiana revine pe marele ecran într-o impresionantă adaptare live-action. Publicul din România va avea ocazia să vadă filmul în avanpremieră începând cu 8 iulie, cu două zile înainte de lansarea oficială, programată pentru 10 iulie.

Inspirată de animația care a cucerit publicul din întreaga lume, noua versiune Vaiana reinterpretează povestea într-o producție live-action impresionantă, cu actori, decoruri și efecte vizuale spectaculoase. Filmul păstrează emoția și spiritul original, oferind în același timp o experiență cinematografică amplă, construită cu o profundă admirație și un respect autentic pentru tradițiile și culturile popoarelor din Pacific.

În noua producție Disney, Vaiana răspunde din nou chemării oceanului și pornește într-o călătorie dincolo de reciful insulei Motunui pentru a reda prosperitatea poporului său. Alături de Maui, va înfrunta forțe legendare și va descoperi că adevăratul curaj înseamnă să îți urmezi destinul chiar și atunci când drumul pare imposibil.

Regizat de Thomas Kail, câștigător al premiilor Emmy și Tony pentru Hamilton, filmul o are în rolul principal pe Catherine Lagaʻaia, care o interpretează pe Vaiana. În rolul semizeului Maui revine Dwayne Johnson, care își reia rolul din animația originală și este, totodată, unul dintre producătorii filmului.

Noua adaptare live-action reunește peste 200 de actori din insulele Pacificului și este rezultatul unei colaborări ample cu artiști, istorici și experți culturali din regiune. Echipa de creație a lucrat îndeaproape cu Oceanic Cultural Trust, un grup de specialiști polinezieni implicați în toate etapele de dezvoltare a filmului, pentru ca tradițiile, simbolurile, dansurile, muzica, costumele și decorurile să reflecte cât mai autentic cultura și patrimoniul insulelor din Pacific. Filmările au avut loc atât în Hawaiʻi, cât și pe decoruri construite special pentru această producție de amploare. Muzica păstrează melodiile care au făcut celebră animația originală, reinterpretate pentru noua versiune live-action de Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi și Mark Mancina.

„Vaiana este una dintre acele povești Disney care au reușit să inspire publicul din întreaga lume prin curaj, familie și dorința de a-ți urma propriul drum. Adaptarea live-action păstrează emoția filmului original și o transformă într-o experiență cinematografică impresionantă, care merită trăită pe marele ecran. Suntem convinși că atât cei care au crescut cu animația, cât și o nouă generație de spectatori vor descoperi aceeași magie într-o formă complet nouă”, a declarat Andreea Zidaru, Director General Forum Film România.

Cei mai nerăbdători spectatori vor putea porni în aventura Vaianei încă din 8 iulie, odată cu primele proiecții în avanpremieră. Lansarea oficială în cinematografe are loc pe 10 iulie, în formatele 2D, 3D, IMAX 3D, 4DX 3D și Dolby Atmos, atât în versiune dublată în limba română, cât și în versiunea originală subtitrată.

Despre Forum Film Romania

Forum Film România s-a înființat în anul 2010 și a preluat distribuția în cinematografe, la nivel local, a peliculelor realizate de studiourile Disney, Disney Pixar, Marvel și LucasFilm, precum și a celor produse de 20th Century și Searchlight Pictures. În afara de România, companiile Forum Film coordonează distribuția peliculelor Disney și în Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria și Israel. În Israel, colaborarea Disney cu Forum Film a fost începută în urmă cu aproape 50 de ani. În ultimii ani, pe lângă Disney, compania distribuie și titluri ale altor studiouri independente, internaționale, iar din 2023 și producții locale.

Distribuitorul de filme este parte a grupului Cinema City, lanțul de cinematografe cu una dintre cele mai rapide dezvoltări din Europa, activ pe segmente precum operarea de cinematografe și distribuția de filme.

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