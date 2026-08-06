Val de alerte de caniculă și vijelii puternice emise de ANM. Furtunile cuprind aproape toată țara. HARTA zonelor vizate

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis joi dimineață opt avertizări de caniculă și furtuni puternice, valabile până pe 8 august. Toată țară se află astăzi sub alerte de temperaturi foarte ridicate, iar vijelii și ploi torențiale sunt așteptate să înceapă de la ora 12.00.

Alerte cod roșu, portocaliu și galben de caniculă au intrat în vigoare de la ora 10.00 și sunt valabile până mâine, la ora 10.00.

Cod galben de caniculă este în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și în estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, maxime cuprinse între 29…30 de grade în estul și sud-estul Transilvaniei și 36…37 de grade în Muntenia. Pe alocuri noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Cod portocaliu este în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei. Va fi caniculă, disconfort termic accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de 20…22 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

Județele sub cod roșu de caniculă

Cod roșu de caniculă este în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Aici valul de căldură intens va persista și vor fi temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august.

Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Noaptea va fi tropicală, cu minime de până la 24…25 de grade, cu cele mai mari valori în Dealurile de Vest.

Codurile roșu, portocaliu și galben de caniculă sunt valabile în 06 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Alerte de furtuni în aproape toată țara

În același timp, ANM a emis alerte cod portocaliu și galben de furtuni, ce intră în vigoare de la ora 12.00 și sunt valabile până diseară, la ora 23.00.

Codul galben este în Banat, Crișana, vestul Transilvaniei, sudul Moldovei și în cea mai mare parte a Munteniei, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp, iar îndeosebi în zonele montane, pe arii restrânse de 30…50 l/mp.

Codul portocaliu este în nordul Moldovei, Maramureș, Oltenia, jumătatea estică a Transilvaniei, vestul Munteniei și local în Carpații Orientali și Meridionali, unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin intensificări ale vântului, vijelii puternice (rafale de 70…90 km/h), averse torențiale importante cantitativ, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2…4 cm) și descărcări electrice.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 25…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Codurile galben și portocaliu de furtuni sunt valaile în 06 august, ora 12 – 06 august, ora 23

Canicula persistă

De asemenea, mâine intră în vigoare alte două alerte de caniculă, valabile până pe 8 august, la ora 10.00.

Astfel, vineri (7 august) valul de căldură va persista în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, sudul și vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei și în centrul Crișanei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31 și 37 de grade, iar cele minime vor fi de 20…24 de grade, caracterizând pe alocuri o noapte tropicală.

Valul de căldură va fi persistent și intens și în Banat și în sudul Crișanei, pentru care a fost emis cod portocaliu. Temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Local noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime în jurul a 20 de grade.

Codurile de caniculă valabile în 07 august, ora 10 – 08 august, ora 10

Furtuni puternice și mâine

În același timp, mâine de la ora 12 până seara, la ora 23, este în vigoare o alertă cod galben de furtuni ce vizează Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și nordul Munteniei.

Aici, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50…70 km/h și pe arii restrânse de peste 80 km/h), averse torențiale, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm).

În intervale scurte de timp (1…3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și pe arii restrânse de peste 40…60 l/mp.