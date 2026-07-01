Val de critici pentru Netflix după o decizie controversată: Vocea din noul serial Wonka, clonată cu IA

Vocea regretatului actor Gene Wilder a fost recreată cu ajutorul IA pentru un nou show-concurs cu tema Willy Wonka de pe Netflix. Fanii nu sunt însă încântați, potrivit Euronews.com.

Netflix a dezvăluit primele imagini din noua sa serie de competiție inspirată de romanul clasic al lui Roald Dahl. Intitulat „Wonka’s The Golden Ticket”, serialul îi va avea în prim-plan pe 12 „norocoși câștigători ai Biletului de Aur” și pe partenerii lor, care vor păși „prin porțile Fabricii de Ciocolată a lui Wonka”.

Producția reia universul celebrei adaptări cinematografice din 1971, „Willy Wonka și fabrica de ciocolată”, filmul care l-a transformat pe Wilder într-un personaj legendar.

Concurenții se vor confrunta și cu IA – mai exact cu „vocea recreată” a lui Gene Wilder, oferită de compania de IA ElevenLabs. Wilder a decedat în 2016, la vârsta de 83 de ani.

Gene Wilder în „Willy Wonka și fabrica de ciocolată”. Credit line: Cinema Legacy Collection / Hollywood Archive / Profimedia

Fanii s-au îndreptat imediat către rețelele sociale pentru a critica folosirea IA pentru vocea lui Wilder. „Gene se răsucește în mormânt”, a scris unul dintre ei, în timp ce altul a adăugat: „Cineva ar fi trebuit să interpreteze mai bine rolul ăsta; vocea generată de IA nu are emoție, nu are suflet și nici profunzime.”

Soția lui Wilder, Karen, susține însă proiectul. Ea a declarat că, la mai bine de cinci decenii de când Gene a dat viață personajului, interpretarea lui continuă să aducă bucurie și inspirație oamenilor din întreaga lume.