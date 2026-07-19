Val de lovituri și contralovituri în Orientul Mijlociu după moartea a doi soldați americani în Iordania. Ce s-a întâmplat duminică dimineață

Statele Unite au lansat duminică dimineață o nouă serie de bombardamente împotriva Iranului, afirmând că doresc să „pedepsească” moartea a doi militari americani în urma unor atacuri iraniene în Iordania, transmite France Presse.

În cursul acestei a opta nopți consecutive de atacuri, Statele Unite au vizat obiective militare, precum și „forțele Corpului Gărzilor Revoluției Islamice care au lansat atacuri împotriva membrilor forțelor americane din Iordania pe 17 iulie”, a afirmat Comandamentul Armatei Americane pentru Orientul Mijlociu (Centcom) într-un comunicat.

U.S. Central Command (CENTCOM) has announced the completion of another round of retaliatory strikes, for the eighth night in a row, against Iranian military coastal surveillance and air defense facilities, maritime capabilities, and missile and drone storage sites, which were… pic.twitter.com/RERFU8abRY — OSINTdefender (@sentdefender) July 19, 2026

Agențiile de presă iraniene Mehr și Tasnim au relatat despre atacuri americane la Sirik, un port situat în fața strâmtorii Ormuz, în sudul țării. Agenția oficială Irna a scris despre un „atac militar inamic american în apropierea localității Hajiabad”, în aceeași provincie sudică Hormozgan.

Armata iraniană a spus că a lansat, ca represalii, drone cu încărcătură explozivă împotriva a două baze militare utilizate de americani în Kuweit.

Orice atac american se va lovi de „o ripostă decisivă și devastatoare din partea luptătorilor loiali, curajoși și puternici ai Forțelor Armate Iraniene. Le vom impune costuri și mai mari” decât în războaiele anterioare, a afirmat, tot potrivit televiziunii de stat, generalul Ali Abdollahi, comandantul armatei.

Sâmbătă, Centcom a anunțat moartea a doi militari americani — primii de la reluarea ostilităților pe 7 iulie — și dispariția unui al treilea, în urma unor „atacuri cu rachete și drone iraniene” care au avut loc vineri în Iordania.

Numărul militarilor americani uciși de la începutul războiului, la sfârșitul lunii februarie, se ridică acum la 16.

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a declarat, sâmbătă, că încălcările repetate de către SUA ale unui memorandum semnat de preşedinţii Iranului şi Statelor Unite au demonstrat că semnătura lui Donald Trump este „absolut lipsită de valoare şi de credibilitate”

Ostilitățile ating un nou nivel fără precedent de la încetarea focului încheiată în aprilie pentru a pune capăt războiului declanșat de ofensiva israelo-americană asupra Iranului din 28 februarie.