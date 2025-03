Val de modificări din perspectiva TVA. Care sunt principalele schimbări și când intră în vigoare?

Ministerul Finanțelor propune, prin intermediul unui proiect de ordonanță de urgență, o serie de amendamente la Codul Fiscal care vizează taxa pe valoare adăugată (TVA). Scopul acestor modificări este acela de a transpune anumite directive europene în legislația românească și de a evita declanșarea procedurii de infringement pentru transpunerea incorectă a anumitor prevederi. Printre schimbările anunțate se numără majorarea plafonului de TVA pentru întreprinderile mici, aplicarea regimului special de scutire pentru acestea, uniform în statele membre ale Uniunii Europene, dar și determinarea locului de impozitare a anumitor servicii. Principala provocare pentru contribuabili este legată, însă, de termenele scurte de implementare propuse de autorități.

Majorarea plafonului până la care întreprinderile mici sunt scutite de TVA

Prin proiectul de ordonanță, se propune majorarea plafonului aplicabil regimului special de scutire pentru întreprinderile mici, în România, de la 300.000 de lei la 395.000 de lei.

Prin această modificare, persoanele impozabile, a căror cifră de afaceri anuală depășește plafonul de 395.000 de lei, vor fi obligate să solicite înregistrarea în scopuri de TVA cel târziu la data depășirii plafonului, aceasta fiind data de la care se va aplica noul regim de impozitare.

Proiectul conține, de asemenea, și o serie de dispoziții tranzitorii prin care contribuabilii care s-au înregistrat în scopuri de TVA anul acesta, ca urmare a depășirii plafonului de 300.000 de lei, pot solicita, începând cu data de 1 aprilie 2025, scoaterea din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în anumite condiții (dat fiind că plafonul a fost majorat la 395.000 de lei).

În acest context, este important de menționat faptul că întreprinderile mici care nu sunt înregistrate în scop de TVA nu colectează această taxă pentru livrările de bunuri/prestările de servicii efectuate, dar nici nu pot deduce TVA aferentă achizițiilor.

Reciprocitate în aplicarea scutirii de TVA pentru întreprinderile mici din România și din alte state UE

Prin viitoarea ordonanță se acordă posibilitatea persoanelor stabilite în România să aplice regimul pentru întreprinderi mici în alte state membre ale Uniunii Europene (UE), dar și persoanelor stabilite în alte state membre să aplice acest regim special de scutire pentru întreprinderi mici în Romania. Prevederile vor fi valabile dacă vor fi îndeplinite anumite condiții, luând în calcul două praguri valorice: cifra de afaceri anuală la nivelul UE de cel mult 100.000 de euro; plafonul de scutire aplicabil în statul membru în care are loc operațiunea.

Prin aceste modificări, se urmărește transpunerea în legislația românească a prevederilor europene referitoare la aplicarea regimului special pentru întreprinderi mici prevăzute în Directiva UE 285/2020 (care modifică Directiva de TVA) și în Regulamentul UE privind cooperarea administrativă și schimbul de informații în scopul monitorizării aplicării corecte a regimului special pentru întreprinderile mici.

Determinarea locului de impozitare a anumitor servicii

Proiectul Ministerului Finanțelor mai propune și modificarea normelor care reglementează locul prestării pentru activitățile/evenimentele care presupun prezență virtuală, sunt transmise pe internet sau sunt puse la dispoziție printr-o altă modalitate virtuală (serviciile legate de acordarea accesului la evenimente; servicii principale și auxiliare legate de activități culturale, artistice, sportive, științifice, educaționale, de divertisment sau de activități similare). Scopul acestei schimbări este acela de a permite impozitarea în statul membru de consum, astfel încât serviciile prestate unui client prin mijloace electronice să fie impozabile în locul în care clientul (persoana fizică/juridică) este stabilit, își are domiciliul stabil sau reședința obișnuită. Totodată, se propune ca aceste operațiuni să nu beneficieze de cote reduse de TVA.

Eliminarea scutirilor de la plata TVA pentru anumite bunuri și servicii destinate entităților non-profit

În documentul menționat se propune și eliminarea scutirilor de la plata TVA pentru prestările de servicii de construire/reabilitare/modernizare de unități spitalicești către entități non-profit, precum și pentru livrările de echipamente medicale către entitățile non-profit. Măsura ar urma să se aplice și societăților deținute integral de entități non-profit.

Autoritățile fiscale susțin că această modificare este propusă ca răspuns la o solicitare adresată autorităților române de Comisia Europeană, în urma căreia România și-a asumat angajamentul de modificare a legislaţiei naţionale începând cu luna martie 2025, astfel încât să fie compatibilă cu prevederile Directivei de TVA, în vederea evitării declanşării procedurii de infringement pentru transpunerea incorectă a prevederilor comunitare.

În concluzie, proiectul publicat de Ministerul Finanțelor vizează o serie de modificări, pe care contribuabilii trebuie să le aibă în vedere în perioada imediat următoare, dat fiind că termenul de implementare este foarte scurt – o parte dintre acestea vor intra în vigoare de la data publicării Ordonanței de Urgență în Monitorul Oficial, iar altele de la 1 aprilie 2025.

Pe termen lung, contribuabilii sunt vizați de noi modificări din perspectiva TVA și din direcția Uniunii Europene, dat fiind că, după câțiva ani de dezbateri, Consiliul UE aprobat pachetul ViDA – VAT in the Digital Age, care are ca scop reformarea legislației de TVA și va fi implementat progresiv până în ianuarie 2035. Reformele ViDA vor fi publicate în Jurnalul Oficial al UE în perioada imediat următoare, iar ulterior directiva va fi transpusă în legislația națională a statelor membre.

Material de opinie de Raluca Bâldea, Partener, și Monica Zipiș, Manager, Impozitare Indirectă, Deloitte România

Articol susținut de Deloitte România