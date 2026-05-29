Val de retrageri de la concertele aniversare asociate cu Trump. Mai bine de jumătate dintre artiștii anunțați inițial nu vor participa

Donald Trump, în cadrul unei conferințe de presă la Casa Albă din Washington, D.C., pe 6 aprilie 2026. FOTO: Li Rui / Xinhua News / Profimedia

Seria de concerte din cadrul „Freedom 250”, evenimente organizate cu ocazia aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență a SUA, este marcată de retrageri, potrivit AFP.

Rockerul Bret Michael și vedeta muzicii country Martina McBride au anunțat vineri că nu vor participa la evenimente, după ce Commodores și alte două formații au luat decizii similare.

Astfel, doar patru dintre cele nouă nume anunțate miercuri pentru concertele din perioada 25 iunie – 10 iulie, de la National Mall din Washington, mai erau valabile și vineri. Este vorba despre Vanilla Ice, C+C Music Factory, Flo Rida și membrul supraviețuitor al trupei Milli Vanilli.

Michaels, solistul trupei Poison din anii 1980, cunoscut pentru piesa „Every Rose Has Its Thorn”, a anunțat vineri pe Facebook că a luat o „decizie dificilă de a se retrage din acest spectacol”.

„Spectacolele mele nu au fost niciodată despre politică. Sunt despre a le oferi oamenilor un loc unde să se adune laolaltă, să se distreze și să uite de stresul vieții pentru câteva ore”, a spus el.

„Din păcate, ceea ce ni s-a prezentat ca o celebrare a țării noastre a evoluat în ceva mult mai diviziv decât din ceea ce am fost de acord să fac parte”, a adăugat artistul.

„Ocazia de a cânta la un eveniment nepartizat s-a dovedit a fi înșelătoare”

Organizatorii „Freedom 250” se declară nepartizani politic, dar Trump a încercat să își pună amprenta asupra evenimentelor, în special prin organizarea unei Gale UFC, de arte marțiale mixte, într-o locație special construită pe peluza Casei Albe, în 14 iunie, când este ziua lui de naștere.

Cântăreața country McBride a anunțat că nici ea nu va lua parte la concerte.

„Mi s-a prezentat o ocazie de a cânta la un eveniment nepartizan, dar s-a dovedit a fi înșelătoare”, le-a spus ea fanilor săi într-o postare pe X.

Michaels și McBride s-au alăturat astfel unei liste de artiști care au anunțat că se retrag sau au infirmat zvonurile cu privire la participare, cum ar fi rapperul Young MC, Morris Day and the Time și Commodores.