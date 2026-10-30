Val de vânzări pe piețe: pariul pe AI se clatină, aurul pierde pragul de 4.000 de dolari, iar Bitcoin resimte șocul Binance

Un val de lichidări cuprinde piețele, acțiunile tehnologice fiind puternic afectate, aurul scăzând la cel mai scăzut nivel din ultimul an, iar Bitcoin fiind supus unei presiuni puternice după atacul cibernetic major asupra Binance.

Pe Wall Street, indicele Nasdaq 100 a scăzut cu aproximativ 3%, deoarece o nouă serie de rezultate corporative dezamăgitoare aduce în prim-plan întrebarea care apasă din ce în ce mai mult asupra industriei tehnologice: când și în ce măsură vor fi amortizate sumele uriașe investite în inteligența artificială? Indicele Nasdaq 100 a înregistrat o evaporare a 1,2 trilioane de dolari în octombrie.

Acțiunile Intel au scăzut cu până la 29% după previziunile slabe ale companiei pentru trimestrul curent , în timp ce Amazon a scăzut și cu 6% după ce a raportat rezultate mai mici decât se aștepta și un flux de numerar negativ.

În același timp, aurul pierde pragul psihologic de 4.000 de dolari pe uncie, atingând minime nemaiîntâlnite din noiembrie 2025. Pe criptomonede, Bitcoin a ajuns la 76.400 de dolari, în urma atacului cibernetic care a lovit Binance.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale, poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Presiunile se manifestă pe piețe diferite, dar nu toate au aceeași cauză. În tehnologie, preocupările legate de costurile și randamentele inteligenței artificiale sunt dominante. În aur, așteptările privind rata dobânzii și nevoile de lichiditate cântăresc. În criptomonede, șocul imediat este spargerea celei mai mari platforme de tranzacționare din industrie.

Inteligența artificială trece testul profitului

Noul val de vânzări de acțiuni tehnologice vine după prăbușirea istorică a Alphabet de joi, când compania-mamă a Google a raportat venituri și profit sub estimări, împreună cu un flux de numerar negativ de 9,07 miliarde de dolari.

Ștafeta trece apoi la Amazon. Gigantul tehnologic a raportat, de asemenea, câștiguri și venituri care nu au satisfăcut așteptările pe Wall Street, în timp ce fluxul de numerar disponibil a fost negativ cu 42,4 miliarde de dolari. Și-a menținut previziunile de cheltuieli de capital de 220 de miliarde de dolari în 2026.

Intel se confruntă și el cu o cerere slabă pe piața computerelor personale și cu dificultăți de producție. Veniturile din unitatea sa de computere personale și inteligență artificială naturală au scăzut cu 5%, la 8,1 miliarde de dolari, față de anul precedent.

Lichidarea de vânzări se extinde și la producătorii de semiconductori: AMD a scăzut cu aproximativ 10%, Nvidia cu aproximativ 3% și Broadcom cu aproximativ 4%, conform datelor raportate de CNBC. Schimbările pot varia pe măsură ce sesiunea de tranzacționare avansează.

Întrebarea pentru investitori nu mai este doar cât de repede se dezvoltă serviciile de inteligență artificială. Ci și cât va costa această creștere – într-un moment în care companiile construiesc centre de date, cumpără procesoare și caută să genereze o putere de calcul din ce în ce mai mare.

De la tehnologie la opțiuni mai defensive

Ieșirea din pariul pe tehnologie este însoțită de o trecere către sectoare considerate mai defensive. Acțiunile companiilor de bunuri de larg consum și de sănătate, precum Procter & Gamble, Walmart, Coca-Cola, Johnson & Johnson și Merck, înregistrează creșteri de aproximativ 2%.

Această imagine arată că investitorii nu abandonează uniform toate acțiunile. Cu toate acestea, își reduc expunerea la segmentele de piață în care evaluările și așteptările au fost strâns legate de boom-ul inteligenței artificiale.

Companiile care furnizează infrastructură de cloud computing pentru centrele de date au fost, de asemenea, supuse presiunilor, investitorii analizând mai atent nivelurile lor de îndatorare, deoarece construcția infrastructurii necesită cheltuieli mari înainte de a putea genera veniturile așteptate.

Aur sub 4.000 de dolari

Corecția nu se limitează la acțiuni. Contractele futures pe aur au scăzut la 3.946 de dolari pe uncie, cel mai scăzut nivel de la începutul lunii noiembrie 2025. Prețurile sunt sub pragul de 4.000 de dolari, ceea ce are o importanță psihologică deosebită pentru piață.

Argintul este, de asemenea, sub presiune, ajungând la 49,66 dolari pe uncie, de asemenea, cel mai scăzut nivel din noiembrie 2025.

Declinul aurului vine în contextul în care tensiunile geopolitice rămân ridicate. Un factor cheie îl reprezintă așteptările că Rezerva Federală ar putea majora din nou ratele dobânzilor. Ratele dobânzilor mai mari fac investițiile randamentoase, cum ar fi obligațiunile, mai atractive decât aurul, care nu generează dobânzi.

Lichidarea piețelor tehnologice ar putea, de asemenea, să alimenteze vânzările de metale prețioase, deoarece investitorii închid poziții pentru a acoperi pierderile din alte părți sau pentru a obține numerar. Aceasta este o posibilă explicație pentru presiune, nu o cauză confirmată a fiecărei tranzacții.

Analiștii de la Saxo Bank avertizează că, dacă scăderea acțiunilor companiilor tehnologice continuă, ar putea declanșa mișcări mai ample de lichidare și vânzări de lichiditate, inclusiv în domeniul metalelor prețioase.

Bitcoin: Binance declanșează lichidări de 1,57 miliarde de dolari

În cazul criptomonedelor, cauza imediată a noului val de vânzări este diferită: atacul cibernetic asupra Binance , cea mai mare bursă de valute digitale din lume.

Compania a declarat că aproximativ 6,3 miliarde de dolari în active au fost afectate de incident, aproximativ 3 miliarde de dolari fiind blocate. Pagubele finale nu au fost încă stabilite. Analiștii atribuie atacul unor hackeri cu legături cu Coreea de Nord, o evaluare care este încă în curs de investigare.

Bitcoin a scăzut până la 76.400 de dolari înainte de a-și recupera o parte din pierderi. Ether a atins pentru scurt timp 2.170 de dolari și apoi a fluctuat în jurul valorii de 2.220 de dolari, potrivit CoinDesk.

Acțiunile companiilor tehnologice, aurul și criptomonedele sunt toate sub presiune în același timp, dar cu mecanisme diferite care le alimentează scăderile. Numitorul comun este aversiunea crescută față de risc a investitorilor – și nevoia lor de a reevalua valoarea promisiunilor de creștere viitoare astăzi.