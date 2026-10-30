Cum s-a desfășurat cel mai mare jaf de criptomonede din istorie. 6,3 miliarde de dolari de la Binance au dispărut în mai puțin de 20 de minute

Hackerii au furat 6,3 miliarde de dolari de la la Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare de criptomonede din lume, un furt record de active digitale.

6,3 miliarde de dolari în criptomonede au fost sustrase din portofelele pe care Binance, cea mai mare platformă de tranzacționare pentru aceste active digitale, le folosește pentru procesarea tranzacțiilor, potrivit declarațiilor companiei și analizei făcute de experți asupra înregistrărilor blockchain, scrie Reuters.

Gigantul din domeniul criptomonedelor a precizat vineri că a suferit un „atac complex” care a provocat „mai multe breșe” în sistemul său de securitate, notează AFP.

„Ancheta noastră preliminară privind acest incident indica un laptop a cărui securitate a fost compromisă. Cu toate acestea, investigațiile noastre ulterioare au scos la iveală alte puncte vulnerabile”, a scris pe X Binance promițându-le clienților săi că „va acoperi toate pierderile”.

„Facem tot posibilul pentru a rezolva (situația) în coordonare cu poliția”, a adăugat Binance.

Compania a confirmat că jumătate din fondurile afectate, adică o sumă de 3 miliarde de dolari, au fost înghețate de către parteneri pentru a limita furtul și că aceste operațiuni de înghețare continuă.

„Ne propunem să reluăm serviciile de retragere în 45 de ore”, a anunțat, de asemenea, Binance.

Pierderile, acoperite de platformă

Platforma, cea mai mare bursă pentru criptomonede, gestionează un fond de active securizat pentru utilizatori, o rezervă de bitcoin în valoare de 1 miliard de dolari, concepută pentru a proteja clienții în cazul unei breșe de securitate, conform site-ului său web.

Co-CEO-ul Richard Teng a declarat că pierderile vor fi acoperite din fond și din resursele companiei.

Potrivit firmei americane de analiză a blockchain-ului TRM Labs, hackerii au compromis „infrastructura de semnare” a Binance, care autorizează tranzacțiile, permițându-le să emită instrucțiuni care au golit portofelele afectate.

Monedele digitale, transferate în 20 de minute

Cea mai mare parte a jafului s-a desfășurat joi seară în aproximativ 20 de minute, arată înregistrările blockchain.

Odată ce fondurile au fost transferate, infractorii cibernetici s-au grăbit să le mute în afara razei de acțiune a contrapartidelor Binance și a emitenților de stablecoin-uri, care au înghețat aproximativ jumătate din activele furate.

O caracteristică neobișnuită a unor criptomonede, inclusiv a unor stablecoin-uri importante precum USDT de la Tether și USDC de la Circle, este faptul că emitenții acestora le pot îngheța de la distanță.

„În termeni simpli, este posibil ca atacatorul să nu fi furat cheia seifului, ci să fi preluat controlul asupra sistemului care ordonă seifului să elibereze banii”, a declarat Joshua Chu, un avocat din Hong Kong specializat în cazuri legate de criptomonede.

Cine se află în spatele atacului?

Mai multe firme americane de analiză a blockchain-ului au afirmat că atacul prezintă similitudini cu operațiuni anterioare atribuite hackerilor nord-coreeni.

Teng a spus că ancheta Binance nu a identificat încă hackerii, în timp ce Coreea de Nord neagă în mod sistematic implicarea în atacuri cibernetice și furturi de criptomonede. Misiunea Coreei de Nord la Geneva și ambasada din China nu au răspuns imediat la solicitările Reuters pentru un punct de vedere.

TRM a afirmat că breșa prezintă caracteristici comune cu atacul de anul trecut asupra platformei de tranzacționare de criptomonede Bybit, pe care FBI-ul l-a atribuit hackerilor nord-coreeni. Firma a declarat că este foarte sigură că același grup se află în spatele furtului de la Binance.

Chainalysis a declarat că fondurile furate într-un atac de luna trecută asupra Bitget erau amestecate cu veniturile obținute din breșa de securitate de la Binance.

Unde sunt banii?

Aproximativ jumătate din activele furate erau monede stabile (stablecoins) care au fost înghețate între timp de către emitenți, printre care Tether, Circle, Ripple și World Liberty Financial, întreprinderea de criptomonede a familiei Trump.

Acest lucru nu înseamnă că monedele vor fi returnate către Binance, dar limitează semnificativ capacitatea atacatorilor de a le converti în numerar.

TRM, companie care se ocupă de monitorizarea tranzacțiilor cu criptomonede, a precizat că o parte din fonduri fuseseră deja depuse ca garanție pentru a împrumuta ether (moneda digitală) și a estimat că bitcoin și ether în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari sunt inaccesibile.

„Nicio companie nu emite bitcoin sau ether și nicio companie nu poate îngheța niciuna dintre acestea”, a declarat Patrick Tan, consilier juridic general al ChainArgos, o firmă de informații privind tehnologia blockchain din Singapore.

„Bitcoin-ul și ether-ul pot fi oprite doar dacă atacatorul le trimite către o platformă de tranzacționare a activelor criptografice sau către un broker care are capacitatea și disponibilitatea de a le îngheța, sau dacă autoritățile de aplicare a legii obțin cheile private”, a spus el.

Cum vor hackerii să își piardă urma

Experții spun că hackerii, în încercare de a-și ascunde urmele, ar amesteca probabil monedele furate cu alte active sau ar folosi monede și platforme de tranzacționare mai puțin cunoscute, astfel încât să își transfere în cele din urmă veniturile obținute ilegal.

„Cu cât trece mai mult timp, cu atât este mai puțin probabil ca aceștia să poată transfera fondurile respective către alte platforme de tranzacționare sau furnizori de servicii de plată — practic, ajung pe lista neagră”, a declarat Bernardo Brites, CEO al Trace Finance, o companie specializată în infrastructura monedelor stabile.

„În realitate, o mare parte din veniturile obținute din atacuri cibernetice… (pot fi spălate) doar în primele câteva ore, dar după ce se întâmplă asta, există mulți actori diferiți care știu că aceia sunt fonduri marcate… și, de obicei, rămân acolo ani de zile”, a subliniat expertul.

Ce urmează?

Furtul este cel mai recent dintr-o serie de încălcări majore privind activele digitale. Hackerii au furat 2,9 miliarde de dolari în criptomonede în cadrul a aproape 150 de incidente anul trecut, potrivit TRM Labs.

Atacul de joi seară a zguduit, de asemenea, încrederea în acest sector. Criptomonedele au înregistrat o scădere vineri, iar valoarea totală de piață a monedelor stabile a scăzut, ceea ce sugerează că investitorii își retrăgeau banii din activele digitale.